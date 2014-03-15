قذائف إسرئيلية تسقط على مناطق حدودية بجنوب لبنان

القذائف الإسرائيلية لم تسبب سوى أضرار مادية بسيطة (رويترز-أرشيف)

أفاد مصدر أمني لبناني أن قذائف مدفعية مصدرها إسرائيل قد سقطت يوم الجمعة الماضي في مناطق حدودية في جنوب لبنان دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات.

وقال المصدر لقد "سقط حوالي عشر قذائف أطلقت من الأراضي الإسرائيلية، على مناطق حدودية في جنوب لبنان"، مشيرا إلى أن هذه القذائف "سقطت في مناطق غير مأهولة، ولم تؤد إلى وقوع إصابات".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "ست قذائف سقطت بين (بلدتي) كفرشوبا وحلتا" في أقصى جنوب شرق لبنان. وأوضحت أن مصدر القذائف "جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل مزارع شبعا المحتلة".

وكان ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قد صرح يوم السبت الماضي أن قوة تابعة لسلاح المدرعات قد قصفت موقعاً لحزب الله في منطقة مزارع شبعا مساء الجمعة الماضية في عقب انفجار لغم قرب سيارة عسكرية عند الحدود مع لبنان بمنطقة مزارع شبعا وأدت بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت إلى جرح ثلاثة عسكريين.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن قوات من سلاحي المدرعات والمدفعية الإسرائيليين أطلقوا قذائف باتجاه مواقع مشبوهة في منطقة مزارع شبعا وكفر كلا. ونقل عن الضابط قوله إنه في هذه المرحلة نرى أن حزب الله مسؤولا عن هذا الحدث في إشارة إلى تفجير اللغم.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) ذكرت أن ثلاثة جنود إسرائيليين كانوا على متن آلية عسكرية استهدفتها عبوة ناسفة عند الحدود مع لبنان نقلوا إلى مركز زيف الطبي ليخضعوا للعلاج جراء إصابتهم.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد قالت إن موقعاً إسرائيلياً في تلة الرمتا داخل مزارع شبعا المحتلة استهدف بصاروخ من عيار 107 ملم. وذكرت أن ست قذائف مدفعية سقطت في المنطقة الحدودية بين كفر شوبا وحلتا مصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل مزارع شبعا ولم تسبب سوى بعض الأضرار المادية البسيطة.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف في نهاية يناير 2014 الماضي "هدفا لحزب الله" قرب الحدود مع سوريا في شرق لبنان، واعترف الحزب في 26 من الشهر نفسه بأن إسرائيل قصفت قاعدة له في داخل الأراضي اللبنانية، متوعدا بالرد على ذلك في "الزمان والمكان المناسبين".

وكان هذا القصف الجوي الأول من نوعه يستهدف قواعد للحزب، منذ انتهاء حرب يوليو 2006 بين إسرائيل والحزب.

كما سجل توتر كبير على الحدود اللبنانية الاسرائيلية في 16 ديسمبر الماضي عندما أطلق جندي لبناني النار وقتل جنديا إسرائيليا.

وباستثناء بعض الحوادث المتفرقة يسجل هدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب منذ حرب عام 2006 التي أوقعت 1200 قتيل في الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.

وسجلت مرات عدة إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وتتبناها مجموعات غير معروفة وتكتفي إسرائيل بالرد عليها بشكل موضعي ومحدود.