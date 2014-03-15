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قتلى وجرحى في أعمال عنف بطرابلس اللبنانية

15/3/2014

قالت مصادر أمنية وطبية في لبنان إن عدد القتلى جراء الاشتباكات التي تدور منذ ثلاثة أيام في مدينة طرابلس، ارتفع إلى عشرة أشخاص السبت.

وقتل شخص برصاص قناص وتوفي أربعة السبت متأثرين بإصاباتهم في اشتباكات جرت الخميس في ثاني كبرى المدن اللبنانية.

واندلعت الاشتباكات الخميس بعدما قتل مسلحون رجلا في المدينة. كما قتلت طفلة في العاشرة من عمرها في الاشتباكات، وتوفي ثلاثة آخرون متأثرين بجراحهم في اليوم التالي.

وأصيب أكثر من 50 شخصا بينهم ثمانية جنود لبنانيين في الاشتباكات التي شارك فيها قناصة، واستخدمت فيها القذائف الصاروخية.

وهدأت حدة الاشتباكات السبت بعد تدخل الجيش، لكن القناصة من الجانبين ظلوا يتبادلون إطلاق النار في شارع سوريا الفاصل بين منطقة باب التبانة ومنطقة جبل محسن.

من جانب آخر، أصابت عدة صواريخ بلدات قرب بعلبك والتي تقع على بعد 55 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحدود السورية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن رجلا قتل في قرية النبي عثمان وأصيب اثنان في بلدة اللبوة. كما أشار مصدر أمني إلى أن الصواريخ أطلقت عبر الحدود، حيث تتقدم القوات السورية في بلدة يبرود.

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