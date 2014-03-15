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روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار بشأن القرم

15/3/2014

استخدمت روسيا السبت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن  الاستفتاء المقرر اجراؤه في شبه جزيرة القرم الأوكرانية "لن تكون له شرعية" ويحث الدول والمنظمات الدولية على عدم الاعتراف به.

وكان من المتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة. من جانبها تدعم موسكو بشدة الاستفتاء المزمع إجرائه الاحد في شبه جزيرة القرم والذي تنتقل بموجبه السيطرة على المنطقة من أوكرانيا إلى روسيا.

ويشير مشروع القرار إلى أن الحكومة الأوكرانية في كييف لا توافق على اجراء الاستفتاء، وجاء في المسودة " هذا الاستفتاء لن تكون له شرعية ولا يمكن أن يكون أساسا لأي تغيير في وضع القرم" ويدعو "جميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة إلى عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع القرم استنادا للاستفتاء".

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين قبل اجتماع المجلس " لا مفاجأة في هذا التصويت" وروسيا واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تمتلك حق النقض.    

من جهة ثانية، تظاهر الاف الروس في شوارع العاصمة موسكو السبت تعبيراً عن تأييدهم لسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا في حين جرت مظاهرات أخرى مناهضة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

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