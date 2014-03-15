رئيس وزراء ماليزيا: انحراف الطائرة المفقودة عمل مقصود

نجيب عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا (رويترز-أرشيف)

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في مؤتمر صحفي عقده السبت إن تحركات الطائرة المفقودة تتسق مع تعرضها لعمل مقصود من قبل شخص حول مسارها إلى الخلف عائدا إلى ماليزيا ثم اتجه بها إلى الغرب.

وأضاف نجيب في مؤتمر صحفي أن المحققين أكدوا أن الطائرة التي رصدها الرادار العسكري هي الرحلة المفقودة (MH370) التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية بعدما أغلقت وسائل الاتصال بها على الأرجح قبل وصولها إلى الساحل الشرقي لماليزيا قبل أسبوع.

وتابع "على الرغم من التقارير الإعلامية عن خطف الطائرة أود أن أكون واضحا جدا.. نحن لا نزال نحقق في جميع الاحتمالات المتعلقة بسبب انحراف (MH370) عن مسارها".

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أن أجهزة الاتصال الخاصة بالطائرة المفقودة تم تعطيلها، وأكد في المؤتمر الصحفي أن الطائرة تم رصدها من قبل رادرات عسكرية في المنطقة بعد أكثر من ست ساعات من انقطاع اتصالها بالرادرات المدنية.

وتابع أن المعطيات المستقاة من صور الأقمار الاصطناعية تؤكد أن الطائرة موجودة في واحدة من منطقتين، الأولى بين شمال تايلند وكزاخستان والثانية تمتد من إندونيسيا إلى جنوب الهند. وأكد أن عمليات البحث في بحر جنوب الصين انتهت وجاري الآن إعادة انتشار فرق البحث.

مازال اختفاء الطائرة الماليزية لغزا محيرا للجميع (الجزيرة مباشر-أرشيف)

ولا تزال عملية البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة متواصلة مع بروز معلومات جديدة تقدم تفسيرات مختلفة للحادث، وتحدثت مصادر مختلفة عن تعطيل متعمد لأجهزة الاتصالات بالطائرة وتغيير مسارها عن طريق "طيار محترف" قام بقيادتها بعيدا عن مجال تغطية الرادارات المدنية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق عن مسؤول حكومي ماليزي على اطلاع بالتحقيق قوله إن تعرض الطائرة للاختطاف لم يعد فرضية بل أصبح واقعا مؤكدا بناء على المعطيات التي تم جمعها، ورجح أن يكون خاطف أو أكثر قد استولوا على الطائرة وقاموا بتعطيل أجهزة الاتصال بها وحولوا مسارها بعيدا عن الاتجاه الأصلي، وأوضح أن هناك غموضا بشأن دوافع العملية ووجهة الطائرة النهائي.

وقال مسؤول عسكري ماليزي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه استنادا إلى معطيات جمعها رادار فإن الطائرة التي اختفت يوم السبت الماضي بعد حوالي ساعة من إقلاعها من مطار كوالالمبور باتجاه بكين، وقد يكون تم تغيير مسارها من طرف طيار محترف وخبير وعلى دراية واسعة بالمسارات الجوية وأماكن وجود الرادارات في المنطقة. وأوضح المسؤول العسكري أن هذه الفرضية تستند إلى بيانات مأخوذة من رادار عسكري ولم تنشر.

وقال إن الطائرة سلكت طريقها إلى المحيط الهندي الذي يبعد كثيرا إلى الغرب عن المسار الأصلي الذي كان يفترض بالطائرة التي كانت تقل 239 راكبا أن تسلكه للوصول إلى بكين.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة الماضي عن مصادر قريبة من التحقيق قولها إن الطائرة غيرت على الأرجح مرارا مسارها وارتفاعها بعد أن فقدت الاتصال بأبراج المراقبة، وأوضحت أن الطائرة حلقت على الأرجح على ارتفاع يصل إلى 45 ألف قدم (حوالي 13 ألف متر) وهو ارتفاع شاهق للغاية وغير مسموح به للطائرات المدنية أصلا.

وأوضحت الصحيفة أن رادارات الجيش الماليزي رصدت الطائرة وهي تهبط بطريقة غير اعتيادية لتصل إلى ارتفاع 23 ألف قدم لدى اقترابها من بينانغ، الجزيرة الماليزية المكتظة بالسكان.

من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية الصينية إنها طالبت ماليزيا بتقديم معلومات أكثر شمولا ودقة عن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية التي كانت في طريقها إلى بكين عندما اختفت قبل أسبوع.

وأضافت في بيان أن الصين تطالب ماليزيا أيضا بأن تسمح لمزيد من الدول بالمشاركة في عملية البحث وستطلب من الدول الأخرى المعنية المساعدة في البحث عن الطائرة.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قال في مؤتمر صحفي يوم السبت إن محققين يعتقدون أن شخصا على متن الطائرة تعمد اغلاق وسائل الاتصال بها وأنظمة التتبع وحول مسار الطائرة وحلق لنحو سبع ساعات بعد أن اختفت.