انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو

انفجرت سيارة مفخخة السبت أمام أحد الفنادق بالعاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن اصابة أربعة أشخاص حسبما ذكرت مصادر الشرطة الصومالية. وتزامن الانفجار مع احتفال كانت تقيمه محطة إذاعية محلية بمناسبة العيد السنوي لتأسيسها، حيث كان يحضر الاحتفال الذي اقيم بالفندق نواب برلمانيون ومسئولون وصحفيون. ولم يصب احد منهم في الانفجار .

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار. وقال شهود العيان إن هناك امرأة من بين المصابين. وقامت قوات حكومية بتفقد موقع الانفجار وضربت قوات الأمن طوقاً حول الموقع.

وكانت حركة الشباب الصومالية التي تخوض قتالا ضد الحكومة الصومالية، قد أعلنت المسؤولية عن هجومين الشهر الماضي استهدفا القصر الرئاسي ومقهى في مقديشو ما أسفر عن مقتل 24شخصا.

وفقدت حركة الشباب التي لها صلة بتنظيم القاعدة مؤخرا سيطرتها على عدة بلدات رئيسية في الجنوب لتصبح تحت سيطرة القوات الحكومية.