الذهب بأعلى مستوى بستة أشهر متأثرا بأزمة أوكرانيا

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر مع إقبال المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم على شراء المعدن النفيس وسط تصاعد التوترات بين روسيا والغرب قبل استفتاء مزمع يوم الاحد المقبل في منطقة القرم الأوكرانية على الانضمام إلى روسيا.

وكانت روسيا قد أرسلت المزيد من الجنود والمدرعات إلى شبه جزيرة القرم وكررت تهديدها بغزو أجزاء أخرى من أوكرانيا دون أن تظهر أي علامات الاكتراث لنداءات الغرب المتكررة للتراجع عن ما اعتبر أشد مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 104% إلي 1387.90 دولارا للأوقية (الأونصة) وتساوي 28.34 غرام وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر الماضي قبل أن يتراجع قليلا إلي 1382.40 دولارا في أواخر التعاملات في سوق نيويورك.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 6.60 دولار لتسجل عند التسوية 1379 دولارا للأوقية. وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة بعد التسوية لتصل إلى 1383.30 دولارا.

وبلغت مكاسب الذهب هذا الأسبوع 3% مع تلقيه دعما إضافيا أيضا من أول عجز عن سداد سندات الشركات في الصين ومخاوف من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولقي المعدن الأصفر دعما إضافيا من بيانات نشرت يوم الجمعة تظهر تراجع مؤشر المستهلكين في الولايات المتحدة في أوائل مارس الجاري.

وتنتظر السوق اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفدرالي في 18 و19 مارس الجاري. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأميركي خفضا آخر قدره 10 مليارات دولار في مشترياته الشهرية من السندات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى حذت الفضة حذو الذهب لتقفز 1% إلي 21.40 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.6% إلى 1464 دولارا للأوقية وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 770.50 دولارا للأوقية.