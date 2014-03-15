الجربا يدعو"العالم الحر" لدعم الشعب السوري

دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا "العالم الحر" إلى إعطاء السوريين الوسائل للقتال والانتصار على نظام بشار الأسد والمسلحين. وأعرب الجربا في رسالة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة السورية التي تحل السبت، عن آسفه مما وصفه بأنه "لا شيء ولا أحد" كان قادرا أو كان على استعداد – لإنقاذ الشعب السوري، من صواريخ وقنابل الرئيس السوري بشار الأسد، أو من التعذيب حتى الموت في الأبراج المحصنة أو من الاختناق الذي تسببه الأسلحة الكيميائية والغاز.

واعتبر أنه على الرغم من الهمجية التي لم يسبق لها مثيل وعلى الرغم من تفوقه العسكري الهائل، هناك شيء واحد مؤكد "لم ينجح بشار الأسد في سحق الثورة.. ولن يصل إلى ذلك أبدا".

وشدد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض على أن الشعب السوري يصر على استكمال طريقه إلى الحرية، كما أوضح أنه قد حان الوقت بالنسبة ل"العالم الحر لمساعدة السوريين للخروج من عزلتهم".. مشيراً إلى أنه يتعين على العالم أن يوفر للسوريين الوسائل اللازمة لمحاربة بشار الأسد والمسلحين والانتصار عليهم في آن واحد.