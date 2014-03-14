لافروف: سنحترم قرار شعب شبه جزيرة القرم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستحترم قرار شعب شبه جزيرة القرم في الاستفتاء المقرر أن يجري يوم الأحد المقبل. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الأمريكي جون كيري في لندن " بحثنا في موضوع القرم وأكدنا موقفنا بأننا سنحترم إرادة شعب القرم الذي سيبديها من خلال الاستفتاء 16 آذار/مارس".

ونفى لافروف أن يكون كيري قد تطرق في المحادثات إلى عقوبات أميركية محتملة على روسيا، غير أنه أشار إلى أن شركاءنا يدركون أن أي عقوبات ستكون لها نتائج عكسية ولن تسهم في الحفاظ على المصالح المشتركة. وكان لافروف قد أشار في مستهل لقائه مع كيري إلى إن الوضع حول أوكرانيا بات معقداً.

بدوره أعرب كيري عن أمله في أن يتمكن مع نظيره الروسي من إيجاد حل بشأن أوكرانيا. وقال كيري علينا أن نبحث مواضيع كثيرة بشأن المسائل المطروحة أمامنا. وهناك إمكانية لإيجاد حل.

وترفض روسيا الاعتراف بالحكومة المؤقتة التي تولت السلطة في كييف بعد عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. ومن المنتظر أن تنظم جمهورية القرم استفتاء في 16 آذار/مارس بشأن استقلال القرم عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، وسط معارضة غربية وأوكرانية.