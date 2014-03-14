كيماوي سوريا سيتم إزالته بحلول 13 إبريل

خبراء الأمم المتحدة يفحصون موقعا كيماويا بسوريا (رويترز- أرشيف)

توقع ميخائيل أوليانوف مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية أن يتم إخراج كل الترسانة الكيميائية من سوريا بحلول 13 أبريل المقبل.

وقال أوليانوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي)، إذا لم تظهر أية عوائق، فستكتمل عملية نقل (المواد الكيميائية من سوريا) إلى الخارج بعد شهر بالضبط أي في 13 إبريل، وأضاف أنه لا داعي إلى تعديل هذا الإطار الزمني.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس إدارة الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية قوله "إذا لم توجد صعوبات فإنه خلال شهر أو بحلول 13 إبريل المقبل سيكون قد اكتمل فعليا إزالة الأسلحة من سوريا.

وأضاف أوليانوف أن سوريا ستقدم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خطة جديدة لتدمير منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية بنهاية مارس الجاري.

وكانت سوريا قد أبلغت المنظمة عن 12 منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية ولديها مهلة حتى 15 مارس لتدميرها بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة وروسيا، وكانت دمشق قد تخلفت بالفعل عن الوفاء بعدة مواعيد نهائية في الاتفاق.

وقد وافقت دمشق العام الماضي على تدمير كل منشآتها للأسلحة الكيماوية وتسليم 1300 طن من المواد السامة إلى بعثة مشتركة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة ولدي سوريا مهلة حتى30 يونيو المقبل لإزلة برنامجها للأسلحة الكيماوية بشكل كامل.

وأشار أوليانوف إلى أن سوريا أخرجت حتى الآن حوالي 33% من حجم المواد الكيميائية لديها، فيما سيتم تدمير مادة الإيزوبروبانول على أراضيها، معتبراً أنه إذا تم احتساب كل هذا تكون سوريا تخلصت من 43% من ترسانتها الكيميائية، وكل الأمور تدعو إلى توقع أن يتم تكثيف العملية.

وتوقع أوليانوف أن تبدأ عملية تدمير الأسلحة الكيميائية على متن سفينة كايب راي الأميركية قبل نهاية إبريل 2014.

يشار إلى أنه وبموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، واللجنة التنفيذية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا بد من الانتهاء من تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بحلول نهاية يونيو 2014 المقبل.