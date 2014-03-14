روسيا تلوح بالفيتو بمجلس الأمن وتؤيد استفتاء القرم

روسيا لوحت باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي (Getty-أرشيف)

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة قامت يوم الخميس الماضي بتوزيع مشروع قرار في المجلس يعلن بطلان الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم الأحد المقبل على استقلال منطقة القرم في أوكرانيا.

وأكدت روسيا أنها سوف تستخدم حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار وزع في مجلس الأمن بشأن الأزمة الأوكرانية. ويؤكد المشروع الأميركي على أن أي تغيير في الوضع الحالي للقرم غير شرعي.

وقد عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأزمة بحضور رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت أرسيني ياتسينيوك الذي أكد أن باب الحوار مع روسيا مازال مفتوحا رغم اتهامه لها بالاعتداء على أرض أوكرانية.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسنيي ياتسينيوك في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا أن حل الأزمة القائمة بين كييف وموسكو بطريقة سلمية لا يزال ممكنا.

وقال ياتسينيوك "لا نزال نعتقد أن لدينا فرصة لحل هذا النزاع بطريقة سلمية"، وذلك غداة المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض.

يذكر أن الاستعدادت في شبه جزيرة القرم للاستفتاء الذي سيجرى الأحد المقبل بشأن الانضمام إلى روسيا تجري على قدم وساق، وأقيمت مراكز التصويت في العاصمة الإقليمية سيمفيروبول ومناطق أخرى من شبه الجزيرة الأوكرانية.

وتروج السلطات المحلية للاستفتاء على أنه سيكون فرصة ليقرر من خلالها شعب القرم مصيره، ويقطن شبه جزيرة القرم حوالي مليوني نسمة غالبيتهم من أصول روسية.

وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار الأميركي المكون من صفحة واحدة يحث الدول على عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء في منطقة القرم الموالية لروسيا والتي وافق برلمانها بالفعل على الانضمام إلى روسيا.

وقالت سامانثا باور مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن إن القرار يهدف إلى حث روسيا على تغيير حساباتها "قبل ضياع أرواح بريئة".

وأضافت باور التي كانت تتحدث في المجلس أن القرار "سيحث على حل سلمي للأزمة في أوكرانيا على أساس القانون الدولي وتفويض مجلس الأمن للتحرك إذا اقتضت الضرورة لضمان السلام والأمن الدوليين".

ووصفت باور الاستفتاء المزمع الذي من المتوقع أن يسفر عن تأييد ساحق لتوحيد القرم مع روسيا بأنه "مخطط على عجل ولا مبرر له ويبعث على الانقسام" ويعتبر انتهاكا لسيادة أوكرانيا.

وقالت إن الوقت يوشك على النفاد أمام إيجاد حل سلمي للأزمة وحثت روسيا على الإصغاء "للأصوات المتوافقة بشكل ملحوظ" للأعضاء الـ14 الآخرين لمجلس الأمن وإلى الشعب الأوكراني.

وكانت القوى الغربية تأمل في بادئ الأمر التصويت على مشروع القرار في جلسة المجلس يوم الخميس الماضي التي حضرها رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت آرسني ياتسنيوك. غير أن روسيا قالت إنها ترفض المشروع ولذا تقرر إتاحة متسع من الوقت لمزيد من المفاوضات.

وقال دبلوماسي غربي رفيع لوكالة أنباء رويترز "أعلنت روسيا أنها ستحبط المشروع".

وقال عدة دبلوماسيين غربيين إنهم يأملون أن تنأي الصين بنفسها عن موسكو هذه المرة وتمتنع عن التصويت.

وقال أحدهم "سيظهر ذلك أن روسيا معزولة وأن أغلبية أعضاء المجلس ومنهم الصين لا يقفون إلى جانبها في مسألة أوكرانيا".

وكانت بكين قد أعربت في وقت سابق عن مساندتها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها خلال جلسات مجلس الأمن بشأن الأزمة ولكن دبلوماسيين قالوا إنه ليس مؤكدا تماما أن تخرج بكين عن موقفها المؤيد لروسيا في مسألة أوكرانيا.

وقال مندوب الصين للمجلس "تساند الصين الجهود البناءة والمساعي الحميدة للمجتمع الدولي لمنع تصعيد الموقف في أوكرانيا. ونحن مستعدون للنظر في كل المقترحات والخطط التي قد تساهم في تخفيف التوتر."

وكان السفير الصيني في ألمانيا شي مينغ ده قد حذر في مقابلة صحفية أدلى بها لوكالة رويترز الغرب من معاقبة روسيا بفرض عقوبات عليها لتدخلها في أوكرانيا قائلا إن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل الخطيرة سيكون من الصعب السيطرة عليها.

ووجه السفير شي مينغ في المقابلة أقوى تحذير لمسؤول صيني كبير يتصل بهذه المسألة حتى الآن قبل أيام من تهديد الاتحاد الاوروبي بفرض أول عقوباته على روسيا منذ الحرب الباردة.

وقال شي لا نرى أي مغزى للعقوبات.. قد تؤدي العقوبات إلى رد انتقامي وإلى سلسلة متعاظمة من ردود الفعل لا يمكن التنبؤ بها لا نريد هذا.

وقال سفير الصين في الأمم المتحدة ليو جايي إن بكين تحث كل الأطراف على التحلي بضبط النفس وتدعو إلى حل للأزمة من خلال الوسائل السلمية والدبلوماسية.

وكانت الصين قد امتنعت عن الإدلاء بصوتها في تصويت بشأن جمهورية جورجيا السوفيتية سابقا بعد أن ساندت روسيا إعلان منطقتي جنوب أوسيتيا وأبخازيا الاستقلال. وكانت المنطقتان أعلنتا الانفصال بعد حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا في أغسطس عام 2008.

وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا في الأمم المتحدة إن الحكومة الشرعية السابقة لأوكرانيا أطاح بها بشكل غير قانوني قوميون متعصبون يعادون السكان المنحدرين من أصل روسي.

من جهته حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس الماضي بقوله إن موسكو تواجه عواقب خطيرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا نتج عن الاستفتاء ضم القرم إلى روسيا. وكانت واشنطن وبروكسل توعدتا بفرض عقوبات.

وحث مارك ليال جرانت السفير البريطاني روسيا والسلطات في منطقة القرم على إلغاء خطط الاستفتاء وقال "لا يمكن إجراء استفتاء حر ونزيه وقوات روسيا وميليشيات مدعومة من روسيا تسيطر على القرم". وأضاف أن حرية الصحافة يجري تقييدها في أنحاء القرم وأن الناخبين سيدلون بأصواتهم تحت تهديد السلاح، "مثل هذا الاستفتاء لن يعترف به المجتمع الدولي".

وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسنيي ياتسينيوك إن أوكرانيا تواجه عدوانا عسكريا روسيا "لا داعي له أو سبب. وأضاف قوله "إن حل أي صراع بالدبابات والمدفعية والقوات البرية مرفوض رفضا مطلقا وكاملا في القرن الحادي والعشرين".