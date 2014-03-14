برنت يرتفع لـ108 دولارات متأثرا بالأزمة الأوكرانية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت إلى 108 دولارات للبرميل يوم الجمعة مدعومة بتصاعد التوتر بشأن أوكرانيا والاستفتاء الذي سيجري على انضمام القرم إلى روسيا يوم الأحد المقبل وتنامي المخاوف بخصوص إمدادات النفط الروسية.

لكن الخام القياسي الأوروبي لا يزال في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي وسط قلق بشأن النمو الاقتصادي الصيني وزيادة المخزونات الأميركية.

وكانت روسيا قد بدأت تدريبات عسكرية جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا ولم تبد أي علامة على تراجعها عن خطط لضم منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية في خطوة قد ينظر اليها على أنها استعراض للقوة في المواجهة بشأن القرم مع كييف والغرب، برغم حملة شديدة من المتوقع أن تؤدي إلى فرض عقوبات عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الدفاع بدء التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة 8500 جندي من المدفعية بعدما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عربات عسكرية تتحرك في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها أن التدريب يشمل عددا كبيرا من قطع المدفعية ومنصات إطلاق متعددة الفوهات لصواريخ جراد وهاريكين وتورنادو.

ودعم الصراع المتصاعد في القرم أسعار الخام العالمية في الأسابيع الماضية حيث يخشى المستثمرون أن يؤدي لتعطيل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.

وارتفع سعر عقود برنت 18 سنتا إلى 107.57 دولار للبرميل في بداية التعامل بعدما كان قد انخفض 63 سنتا عند التسوية يوم الخميس الماضي.

كما زاد الخام الأميركي سنتين إلى 98.22 دولار للبرميل بعدما ارتفع 21 سنتا عند التسوية يوم الخميس الماضي أيضا.