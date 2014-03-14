الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً لحزب الله

قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إن قوة تابعة لسلاح المدرعات قصفت موقعاً لحزب الله في منطقة مزارع شبعا مساء الجمعة في أعقاب انفجار لغم قرب سيارة عسكرية عند الحدود مع لبنان بمنطقة مزارع شبعا أدت حسب صحيفة يديعوت أحرونوت إلى جرح ثلاثة عسكريين.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن قوات من سلاحي المدرعات والمدفعية الإسرائيليين أطلقوا قذائف باتجاه مواقع مشبوهة في منطقة مزارع شبعا وكفر كلا. ونقل موقع إخباري عن الضابط قوله إنه في هذه المرحلة نرى أن حزب الله مسؤولا عن هذا الحدث في إشارة إلى تفجير اللغم .

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) ذكرت أن ثلاثة جنود إسرائيليون كانوا على متن آلية عسكرية استهدفتها عبوة ناسفة عند الحدود مع لبنان نقلوا إلى مركز زيف الطبي ليخضعوا لفحوصات.

من جهتها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن موقعاً إسرائيلياً في تلة الرمتا داخل مزارع شبعا المحتلة، استهدف بصاروخ من عيار 107 ملم. وذكرت أن 6 قذائف مدفعية سقطت في المنطقة الحدودية بين كفر شوبا وحلتا مصدرها جيش الاحتلال الاسرائيلي من داخل مزارع شبعا اقتصرت على اضرار مادية.