إسرائيل تشن غارات على غزة بعد تثبيت الهدنة

إسرائيل شنت الغارات على الرغم من إعلان تثبيت التهدئة (الجزيرة-أرشيف)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة غارات جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وذلك في أول سلسلة هجمات بعد إعلان تثبيت التهدئة، مما ينذر بانهيارها بعيد إعلان حركة الجهاد الإسلامي عن تثبيتها بوساطة مصرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن سبع غارات على مواقع فلسطينية في غزة، ردا على إطلاق صواريخ منها على الأراضي الإسرائيلية،

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على 17 صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود رغم ما نشر عن وساطة مصرية لإعادة تثبيت التهدئة.

وقال مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال إن الغارات استهدفت موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولجان المقاومة الشعبية في جنوب قطاع غزة ومقرا أمنيا مدمرا في شمال قطاع غزة، فضلا عن قصف لأراض زراعية بالمدفعية. ولم تقع أي إصابات جراء الغارات الإسرائيلية.

وتأتي كل هذه التطورات بعد أن أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل إلى اتفاق لتثبيت التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية.

وقال الأمين العام للحركة رمضان شلح إن مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية اتصلا بقيادة الحركة بهدف إعادة تثبيت التهدئة السابقة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأضاف شلح في لقاء مع الجزيرة يبث لاحقا أن حركة الجهاد الإسلامي تفضل عدم التصعيد، وتتعاطى بإيجابية مع الجهود المصرية للتهدئة، ولكنه أكد قدرة الفصائل على مقاومة أي اعتداء.

وكان المتحدث باسم الحركة داود شهاب قد قال للجزيرة في وقت سابق إن الاتصالات المصرية بالحركة وإسرائيل قضت بتثبيت اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل قبل عامين، مضيفا أن من بين بنود الاتفاق التزام إسرائيل بعدم العودة لسياسة الاغتيالات.

وبالتزامن مع إعلان التهدئة شنت طائرات إسرائيلية ثلاث غارات على رفح جنوب قطاع غزة، مما تسبب بوقوع ثلاث إصابات وإلحاق أضرار في منزل ومنطقة الأنفاق.

واستهدفت الغارات مخزنا في منزل بحي مصبح ومنطقة الأنفاق في حي السلام على الحدود الفلسطينية المصرية، مما تسبب في وقوع أضرار وإصابة ثلاثة مواطنين نقلوا لمستشفى محلي.

وبعد ساعات من ذلك سقطت تسع قذائف صاروخية على الأقل على تجمعات جنوب إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن صفارات الإنذارات دوت مساء الخميس في عدة مناطق بسديروت، تلاها سقوط ست قذائف صاروخية، لافتة إلى أن القبة الحديدية أسقطت أحد تلك الصواريخ.

وفي وقت لاحق أعلنت سقوط ثلاثة صواريخ إضافية على تجمع سدوت دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

لكن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم أكد في لقاء مع الجزيرة أن الوسيط المصري لم يتواصل مع الحركة حتى الآن، مشيرا إلى أن حماس لن تمنع أي فصيل فلسطيني من حق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلن برهوم أن حركة حماس لن تسمح بأن يستفرد العدو الإسرائيلي بحركة الجهاد الإسلامي، لافتا إلى حضور الحركة على الأرض.

وقال برهوم إن إسرائيل شنت ثلاث غارات جوية على رفح جنوب قطاع غزة بعد ساعة فقط من إعلان الجهاد الإسلامي تثبيت التهدئة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مخزنا في منزل بحي مصبح ومنطقة الأنفاق في حي السلام على الحدود الفلسطينية المصرية مما تسبب في وقوع أضرار وإصابة ثلاثة مواطنين تم نقلهم لمستشفى محلي.

وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن حالة من الترقب تسود القطاع على المستوى الرسمي والفصائلي والشعبي.

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية اتخذت تدابير أمنية مشددة خشية أن تقدم إسرائيل على سلسلة من الاغتيالات بحق القادة الميدانيين لاسيما أعضاء سرايا القدس التي كان لها النصيب الأكبر في إطلاق الصواريخ باتجاه الأهداف الإسرائيلية.

وأكد الدحدوح أن الطائرات الإسرائيلية ومن بينها طائرات مقاتلة وأخرى استطلاعية دون طيار تقوم بين الحين والآخر بطلعات جوية في سماء غزة.

وتابع المراسل أن هناك حالة ترقب في غزة انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي وكيف ستنعكس قراراته المحتملة على الأرض.

من جهته قال مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام إن التصريحات الإسرائيلية المتتالية تفيد أن الموقف الإسرائيلي يصب في خانة تصعيد لهجة التهديد والوعيد.

وأوضح كرام أن التهديد الإسرائيلي يأتي محاولة لردع المقاومة الفلسطينية كي تكف عن إطلاق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

وذكر المراسل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوشيه يعلون تحدث عن وجود بنك للأهداف في القطاع جاهز للتنفيذ إذا استمر إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت مساء أمس الخميس في بلدتي عسقلان وأسدود وقالت الشرطة إن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة ولم تسفر عن وقوع إصابات.