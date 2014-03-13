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ماليزيا ترسل طائرة الى موقع رصده قمر صناعي صيني

13/3/2014

أرسلت ماليزيا طائرة للتحليق فوق منطقة بحرية رصدها قمر صناعي صيني مبينا وجود ثلاثة أشياء كبيرة تعوم في تلك المنطقة، حسب ما أعلن الخميس في اليوم السادس لعمليات البحث عن الطائرة الماليزية، التي كانت تقوم بالرحلة ام اتش370 واختفت بين كوالالمبور وبيجين وعلى متنها 239 شخصا.

وأعلنت الصين أن أحد أقمارها الصناعية التقط ثلاثة أشياء عريضة تعوم في منطقة بحرية، حيث فقد الاتصال بطائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

وقال وزير النقل هشام الدين حسين في تغريدة على تويتر إن طائرة "قد أرسلت لدرس المعلومات المتعلقة بالحطام الذي ظهر في صور اقمار صناعية صينية".

وذكرت الوكالة الصينية المتخصصة بالعلوم والتكنولوجيا مساء الأربعاء أن قمرا صناعيا رصد صباح التاسع من آذار/مارس أشياء "في منطقة بحرية يفترض أن الطائرة سقطت فيها"، مضيفة أن الصور ما زالت قيد التحليل.

وكانت الطائرة الماليزية وعلى متنها 239 شخصا تقوم بالرحلة إم إتش370 بين كوالالمبور وبيجين، عندما اختفت عن شاشات الرادار السبت.

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