قتلى من الحوثيين والجيش اليمني باشتباكات بصنعاء

هاجم المتمردون الحوثيون قاعدة للجيش اليمني قرب صنعاء (الجزيرة-أرشيف)

قالت مصادر عسكرية إن جنديين يمنيين قتلا الخميس حين هاجم المتمردون الحوثيون قاعدة للجيش قرب صنعاء. وأضافت المصادر أن أربعة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم في الوقت الذي اقترب فيه العنف الطائفي الذي اشتعل في أكتوبر الماضي في الشمال من صنعاء.

ونشر اليمن جنودا في الجزء الشمالي الشرقي من العاصمة هذا الأسبوع بعد أن قتل 40 شخصا على الأقل في اشتباكات بين الحوثيين ورجال قبائل سنة.

ويحاول الوسطاء إقناع الأطراف المتناحرة بالانسحاب من المواقع التي يسيطرون عليها قرب صنعاء وأن يحل محلهم جنود حكوميون لكنهم لم ينجحوا في هذا بعد.

من جهة أخرى قتل ستة من الحوثيين وجنديين يمنيين في اشتباكات تلت كمينا للمسلحين ضد قوات الجيش في همدان أوقع ثلاثة جنود شمال غرب العاصمة صنعاء، بحسب مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن ثمانية من الحوثيين أصيبوا في المواجهات التي اندلعت في جبل قراتل التابع لمديرية همدان على بعد عشرين كيلومترا شمال العاصمة.

وكان ثلاثة جنود يمنيين قتلوا في كمين نصبه الحوثيون في وقت سابق اليوم في همدان، وأفاد مراسل الجزيرة بتجدد الاشتباكات في قرية لؤلؤة بمحيط المنطقة.

يأتي ذلك بينما تواصل قوات الجيش اليمني الانتشار شمال وغرب العاصمة صنعاء لتأمين الطرق ومحاولة إيقاف الاشتباكات بين طرفي الصراع في همدان.

وقالت مصادر قبلية إن المسلحين انسحبوا من طريق يربط صنعاء بمحافظتي المحويط وعمران عبر همدان، لكنهم أقاموا حواجز في المنطقة.

وقد نفى مصدر قبلي في همدان توقيع أية وثيقة صلح مع مسلحي الحوثي، الذين قال إنهم قدموا من سفيان وصعدة لاحتلال منطقتهم.

وكان رئيس لجنة الوساطة اللواء علي الجايفي قد انسحب من الوساطة، واتهم الحوثيين بالإخلال بتعهداتهم ومحاولة السيطرة على مناطق قرب العاصمة.

كما دعا محافظ الجوف سالم بن عبود الجيش اليمني واللجنة الأمنية العليا لتنفيذ توجيهات الرئيس اليمني عبده منصور هادي، والإسراع بإرسال قوات الجيش إلى المناطق التي أخلاها المسلحون الحوثيون والقبليون.

في سياق ذي صلة، وصلت لجنة عسكرية بقيادة رئيس الأركان اليمني اللواء أحمد الأشول أمس الأربعاء إلى منطقة العبر بحضرموت قرب الحدود السعودية، لاحتواء مواجهات بين الجيش ومسلحين قبليين أدت إلى قتلى وجرحى من الجانبين.

وقال مصدر عسكري يمني إن مهمة اللجنة برئاسة الأشول هي التوصل إلى حل للمواجهات التي وقعت بين الجيش والمسلحين القبليين.

وكان الحوثيون سيطروا في مطلع فبراير الماضي على بلدات في محافظة عمران -معقل آل الأحمر زعماء قبائل حاشد- وأدت المواجهات بين الطرفين إلى مقتل 150 شخصا على الأقل.

ويحاول المسلحون الموالون لقبيلة الحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية منذ عام 2004 تقوية سيطرتهم على شمال اليمن في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى نظام اتحادي يمنح سلطات المناطق مزيدا من الصلاحيات. وهو ما اتفقت عليه مبدئيا الأطراف السياسية في ختام مؤتمر الحوار الوطني نهاية يناير الماضي.