سفير الصين بألمانيا يحذر من العقوبات على روسيا

شي مينغ ده السفير الصيني في ألمانيا (الجزيرة-أرشيف)

حذر شي مينغ ده السفير الصيني في ألمانيا الغرب من معاقبة روسيا بفرض عقوبات عليها لتدخلها في أوكرانيا قائلا ان مثل هذه الاجراءات قد تؤدي الى سلسلة من ردود الفعل الخطيرة سيكون من الصعب السيطرة عليها.

ووجه السفير الصيني في مقابلة مع رويترز أقوى تحذير لمسؤول صيني كبير يتصل بهذه المسألة حتى الآن قبل أيام من تهديد الاتحاد الاوروبي بفرض أول عقوباته على روسيا منذ الحرب الباردة.

وقال شي لا نرى أي مغزى للعقوبات.. قد تؤدي العقوبات إلى رد انتقامي وإلى سلسلة متعاظمة من ردود الفعل لا يمكن التنبؤ بها لا نريد هذا.

يذكر أن المقابلة الصحفية كانت قد أجريت يوم الأربعاء الماضي وهو نفس اليوم الذي وافق فيه الاتحاد الأوروبي على إطار عمل للعقوبات يشمل اجراءات لحظر السفر وتجميد أصول أفراد وشركات تتهمهم بروكسل بانتهاك سلامة أراضي أوكرانيا.

وقالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل التي تقود جهود الوساطة في الأزمة إن الإجراءات التي ستماثل خطوات أعلنتها الولايات المتحدة ستفرض يوم الاثنين المقبل إذا لم تقبل روسيا فكرة مجموعة اتصال لحل الأزمة دبلوماسيا.

لكن السفير الصيني دعا إلى التحلي بالصبر وقال إن باب المحادثات يجب أن يظل مفتوحا حتى بعد الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل بشأن انفصال منطقة القرم الجنوبية عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا، ونددت ميركل وزعماء غربيون آخرون بالاستفتاء ووصفوه بأنه غير مشروع وطالبوا بإلغائه.

وأضاف السفير مازلنا نرى فرصة لتجنب التصعيد، باب المحادثات مازال مفتوحا يجب أن نستغل هذه الإمكانية حتى بعد الاستفتاء.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي سيزور برلين وعواصم أوروبية أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر قد أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين بشأن الأزمة الاوكرانية مع ميركل والرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الجاري.

من جهة أخرى وفي سياق الجهود الأوروبية والأميركية في كبح جماح روسيا في أزمة القرم وأوكرانيا قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الخميس إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف تردان على روسيا "بسلسلة من الخطوات الجادة" إذا أجري الاستفتاء في إقليم القرم يوم الأحد المقبل.

وقال كيري أمام جلسة في الكونجرس إنه يأمل ألا يتم اللجوء لهذه الخطوات التي تشمل فرض عقوبات من خلال محادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في لندن يوم الجمعة.

وقال في إفادة بخصوص ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية "إذا لم تكن هناك أي علامة على القدرة على المضي قدما وحل هذا الخلاف ستكون هناك سلسلة من الخطوات الجادة للغاية في أوروبا وهنا فيما يتعلق بالخيارات المتاحة لدينا".