روسيا تجري مناورات قرب أوكرانيا

أجرت القوات الروسية تدريبات في عدة مناطق قرب الحدود مع أوكرانيا في وقت مبكر من صباح الخميس، وسط تصاعد التوترات بين كييف وموسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نحو 8500 جندي روسي يشاركون في مناورات قرب الحدود مع أوكرانيا تشارك فيها المدفعية ومنصات إطلاق صواريخ متعددة الفوهات.

وأكد بيان على موقع الوزارة أن المناورات بدأت في قواعد بالمنطقة العسكرية الجنوبية لكنها لم تحدد متى تنتهي.

وقال بيان الوزارة إن القوات الروسية اتخذت مواقعها في الساعات الأولى من صباح الخميس قرب مدينة روستوف أون دون الساحلية المجاورة لأوكرانيا. وأظهر تسجيل فيديو صورته رويترز أنها اطلقت المدافع والبنادق الآلية والقذائف الصاروخية. وقالت الوزارة إن تدريبات أخرى جرت في مناطق بلجورا تامبوف كورسك.

ومن المرجح أن تثير المناورات مخاوف في أوكرانيا بسبب المواجهة السياسية بين كييف وموسكو بشأن منطقة القرم الاوكرانية التي تسيطر عليها حاليا قوات روسية.

وقال المركز الصحفي لوزارة الدفاع الروسية ان المناورات تهدف إلى التأكد من جاهزية الوحدات للحرب في مناطق غير معتادة.