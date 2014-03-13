روسيا تبدأ تدريبات عسكرية قرب أوكرانيا

المدمرة الروسية موسكافا من أسطول البحر الأسود (أرشيف-وكالات)

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها بدأت تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا في خطوة قد ينظر اليها على أنها استعراض للقوة في المواجهة بشأن القرم مع كييف والغرب.

وأكدت وزارة الدفاع بدء التدريبات في المنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة 8500 جندي من المدفعية بعدما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عربات عسكرية تتحرك في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها أن التدريب يشمل عددا كبيرا من قطع المدفعية ومنصات إطلاق متعددة الفوهات لصواريخ جراد وهاريكين وتورنادو.

وتشارك في التدريبات أيضا مدافع هاوتزر ونونا ومدافع مضادة للدبابات من طراز رابير والهدف هو تعزيز التعاون بين وحدات المشاة

الراكبة والدبابات وووحدات الهجوم الجوي والبحري.

وذكر البيان أن أحد التدريبات سيشمل إطلاق النار على أهداف من مسافة تصل إلى 15 كلم كما ستجرى نصف التدريبات أثناء الليل.

وكانت سيطرة روسيا على منطقة القرم الأوكرانية قد تمت دون إراقة دماء لكن التوتر يتصاعد في المنطقة بعد قرار برلمان إقليمي موال لروسيا بإجراء استفتاء يوم الأحد المقبل على الانضمام لروسيا ويقول الغرب وكييف أن الاستفتاء غير شرعي.

وأجرت القوات المسلحة الروسية تدريبات أكبر بكثير في المنطقتين العسكريتين الغربية والمركزية الشهر الماضي مما أثار قلق الغرب وكييف وسبب مخاوف في مناطق شرق أوكرانيا حيث توجد أغلبية ناطقة بالروسية.

من جهة أخرى وفي سياق الأزمة الأوكرانية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تتحمل مسؤولية الأزمة الراهنة في منطقة القرم الأوكرانية.

وخلال اجتماع مع وفود مشاركة في دورة الألعاب الشتوية لذوي الاحتياجات الخاصة في سوتشي شكر بوتين المسؤولين على إبعاد السياسة عن الحدث الرياضي الذي تستضيفه روسيا.

وقال "أود أن أعبر عن امتناني لإبعاد دورة الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة عن السياسة، الظروف الصعبة التي تعلمون بها لم تؤثر عليها. وأود أن أؤكد أن روسيا لم تخلق الظروف التي حدثت".