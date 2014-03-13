الجهاد الإسلامي تعلن تثبيت الهدنة بغزة برعاية مصرية

أعضاء من جماعة الجهاد أثناء تشييعهم لزملاء لهم اغتالتهم إسرائيل (رويترز)

قال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس إن مصر توسطت في التوصل لهدنة بهدف إنهاء تصعيد مسلح بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في قطاع غزة.

ولم يصدر عن إسرائيل أي تصريح على الفور تعليقا على هذه التصريحات أو ما يفيد ثبيت الهدنة لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال في وقت سابق من يوم الخميس إنه يتوقع انتهاء القتال عما قريب.

وأضاف البطش في تعليق على موقعه على فيسبوك "بعد جهود واتصالات مصرية حثيثة تم تثبيت التهدئة وفقا لتفاهمات 2012 التي تمت في القاهرة برعاية مصرية شرط أن يلتزم العدو بتفاهمات التهدئة وعدم خرقه للاتفاق".

وكانت الحركة أطلقت صواريخ على إسرائيل الليلة الماضية بعد أن قتلت إسرائيل ثلاثة من مقاتلي الحركة في اليوم السابق.

ولم يصدر عن إسرائيل أي تصريح على الفور لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية قال في وقت سابق يوم الخميس إنه يتوقع انتهاء القتال عما قريب.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن اتصالات مصرية مع الحركة وإسرائيل قضت بتثبيت اتفاق التهدئة المبرم قبل عامين، في حين شنت طائرات حربية إسرائيلية بعد ظهر اليوم ثلاث غارات على رفح.

وذكر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب للجزيرة أن الاتصالات المصرية بالحركة وإسرائيل قضت بتثبيت اتفاق التهدئة الذي أُبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل قبل عامين، مضيفا أن من بين بنود الاتفاق التزام إسرائيل بعدم العودة لسياسة الاغتيالات.

من جانبه قال القيادي في الحركة خالد البطش للصحفيين في غزة إن الاتصالات المصرية بالجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في غزة تستهدف تطويق الموقف ومنع اتساع دائرة التوتر الذي يشهده قطاع غزة منذ يومين في ظل التهديدات المتبادلة بالتصعيد.

وأضاف أن اتصالات أجراها مسؤولو جهاز المخابرات المصرية بهذا الصدد مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة وسط تفاهمات مشتركة على ضرورة تثبيت التهدئة.

لكن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم أكد في لقاء مع الجزيرة أن الوسيط المصري لم يتواصل مع الحركة حتى الآن، مشيرا إلى أن حماس لن تمنع أي فصيل فلسطيني من حق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلن برهوم أن حركة حماس لن تسمح بأن يستفرد العدو الإسرائيلي بحركة الجهاد الإسلامي، لافتا إلى حضور الحركة على الأرض.

وقال برهوم إن إسرائيل شنت ثلاث غارات جوية على رفح جنوب قطاع غزة بعد ساعة فقط من إعلان الجهاد الإسلامي تثبيت التهدئة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مخزنا في منزل بحي مصبح ومنطقة الأنفاق في حي السلام على الحدود الفلسطينية المصرية مما تسبب في وقوع أضرار وإصابة ثلاثة مواطنين تم نقلهم لمستشفى محلي.

وقال مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح إن حالة من الترقب تسود القطاع على المستوى الرسمي والفصائلي والشعبي.

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية اتخذت تدابير أمنية مشددة خشية أن تقدم إسرائيل على سلسلة من الاغتيالات بحق القادة الميدانيين لاسيما أعضاء سرايا القدس التي كان لها النصيب الأكبر في إطلاق الصواريخ باتجاه الأهداف الإسرائيلية.

وأكد الدحدوح أن الطائرات الإسرائيلية ومن بينها طائرات مقاتلة وأخرى استطلاعية دون طيار تقوم بين الحين والآخر بطلعات جوية في سماء غزة.

وتابع المراسل أن هناك حالة ترقب في غزة انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي وكيف ستنعكس قراراته المحتملة على الأرض.

من جهته قال مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام إن التصريحات الإسرائيلية المتتالية تفيد أن الموقف الإسرائيلي يصب في خانة تصعيد لهجة التهديد والوعيد.

وأوضح كرام أن التهديد الإسرائيلي يأتي محاولة لردع المقاومة الفلسطينية كي تكف عن إطلاق الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

وذكر المراسل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوشيه يعلون تحدث عن وجود بنك للأهداف في القطاع جاهز للتنفيذ إذا استمر إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وقبل ساعات دوت أصوات صافرات الإنذار في بلدتي عسقلان وأسدود وقالت الشرطة إن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة ولم تسفر عن وقوع

إصابات.

ونفذ الجيش الإسرائيلي 29 ضربة جوية وأطلق قذائف الدبابات على أهداف للنشطاء في القطاع أمس الأربعاء بعد أن أطلقت حركة الجهاد الإسلامي 60 صاروخا باتجاه اسرائيل في أقوى هجوم من نوعه منذ عامين تقريبا، كما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية على جانبي الحدود أمس الأربعاء.

وكان بنيامين نتنياهو قد قال في بيان إن إسرائيل سترد بقوة أشد على أي شخص يحاول تعكير الاحتفالات خلال الأيام القليلة القادمة بعطلة البوريم اليهودية.

وأشارت مصادر فلسطينية ألى أن حركة حماس التي تحكم غزة لم تنضم إلى الهجمات الصاروخية في مؤشر على أنها كانت تأمل في تجنب توسيع الصراع، لكن المصادر قالت أيضا إن حماس لم تتحرك على الفور لتحاول وقف إطلاق الصواريخ بسبب مخاوف فيما يبدو من أن ينظر إليها الفلسطينيون على أنها أقل التزاما من الجهاد الإسلامي بمواجهة إسرائيل.