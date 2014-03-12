هبوط مركبة فضاء روسية بقازاخستان بطقس سيء

القائد السابق لمحطة الفضاء الدولية اوليج كوتوف عقب هبوط المركبة (رويترز)

هبط رائد فضاء أميركي وأخران روسيان كانا قد حملا معهما شعلة أولمبياد سوتشي إلى الفضاء الخارجي الثلاثاء الماضي بأمان وفي الموعد المحدد لهبوط المركبة في قازاخستان متحدين بذلك الطقس السيء ومنهين مهمتهم التي استغرقت 166 يوما على متن محطة الفضاء الدولية.

وظهرت على شاشة تلفزيونية كبيرة في مركز التحكم بالمهمة خارج موسكو عبارة لقد "تم الهبوط" بعد هبوط المركبة الفضائية جنوب شرق بلدة زيزكازغان في وسط قازاخستان.

وقال مذيع في تلفزيون وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) خلال بث تليفزيوني للوكالة وتظهر فيه فرق الانقاذ والمساعدة والمركبات والمعدات الخاصة المصممة للعمل في كافة الظروف الجوية والبيئية وعلى جميع التضاريس وهي تسير وسط سهل متجمد باتجاه المركبة الهابطة "عودة آمنة إلى الأرض".

وبداخل المركبة كان اوليج كوتوف القائد السابق لمحطة الفضاء الدولية ومهندس الطيران سيرجي ريازنسكي ورائد الفضاء الأميركي مايكل هوبكنز. وكان الثلاثة انطلقوا معا إلى الفضاء في 25 سبتمبر.

وإلى جانب العمل في 35 تجربة عملية حمل كوتوف وريازنسكي الشعلة الأولمبية لدورة ألعاب أولمبياد 2014 الشتوي إلى خارج المحطة أثناء جولة سير في التاسع مع نوفمبر.

وتركوا خلفهم طاقم صغير برئاسة الياباني كويتشي واكاتا وهو أول ياباني يتولى قيادة المحطة. ومن المقرر وصول طاقم آخر من ثلاثة أفراد في وقت لاحق من هذا الشهر، وكان الطقس السيىء في قازاخستان قد هدد بتأجيل هبوط سويوز.