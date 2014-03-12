بدء مناورات أميركية بالبحر الأسود بعد تأجيلها

مدمرة أميركية تجتاز البسفور في طريقها للبحر الأسود (رويترز-أرشيف)

أعلنت البحرية البلغارية عن بدء المناورات البحرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبلغاريا ورومانيا في البحر الأسود كانت قد ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية في وقت سابق.

وانضمت المدمرة الأميركية تراكستن وعليها صواريخ موجهة وطاقم من مكون من حوالي 300 فرد وهي تابعة للأسطول الأميركي السادس ومقره إيطاليا إلى المناورات مع فرقاطة البحرية البلغارية درازكي وثلاث سفن من رومانيا في البحر الأسود.

وتجري المناورات بالقرب من شبه جزيرة القرم الأوكرانية المطلة على البحر الأسود حيث قامت جماعات مسلحة روسية بالسيطرة على المنطقة بدلا من السلطات الأوكرانية.

وقال اللفتنات كولونيل ديميتار تيتيف لرويترز "بدأت التدريبات هذه المرة في موعدها المقرر". وكانت المناورات قد تأجلت يوم الثلاثاء الماضي ليوم واحد بسبب سوء الطقس.

وصرح وزير الدفاع البلغاري أنجيل نايدينوف أن السفير الأوكراني لدى بلاده أبلغه أن المناورات البحرية المشتركة في البحر الأسود التي كان من المقرر أن تقودها أوكرانيا بين 18 مارس و25 إبريل نيسان قد ألغيت.