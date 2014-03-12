انهيار مبنى بهارلم بنيويورك وتوقف حركة القطارات

سيارات الإطفاء والإسعاف وقد هرعت لمكان الحادث (الجزيرة مباشر)

انهار مبنى سكني الأربعاء في حي هارلم في شرق نيويورك بعد سماع دوي انفجار، ما اسفر عن اندلاع حريق غطى المنطقة بدخان كثيف، بحسب مسؤولين، وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان المبنى، ونقلت محطات تلفزيون محلية أن عددا من الأشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة في الحادث الذي وقع في الشارع رقم 166 المتقاطع مع جادة "بارك أفنيو" في منطقة شرق هارلم.

وقالت إدارة الإطفاء إنه لم تتوفر لديها حتى اللحظة معلومات عن خسائر بشرية أو ما إن كان هناك أي أحياء داخل المبنى المنهار كما أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن سقوط ضحايا جراء الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية صورت من الجو للمكان تصاعد أعمدة الدخان والغبار الناتج عن انهيار المبنى وتناثر الحطام، وعربات الإطفاء تقوم برش الحطام بالمياه للحيلولة دون تناثر الحطام وانتشار الغبار في المنطقة.

وقد وصلت بعض أجزاء الحطام والغبار إلى محطة خط قطارات مترو نورث الذي يمر فوق جسر على مقربة من المبنى المنهار.

وقال ركاب إن حركة القطارات أوقفت على المسارات القريبة من موقع الانهيار وأمر ركاب خط مترو نورث بمغادرة القطارات في محطة فوردهام في برونكس تحسبا لأي مخاطر محتملة.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة الأنباء الفرنسية لقد "سمع دوي انفجار ثم انهار المبنى"، من دون إضافة تفاصيل. وتوجه رجال الإطفاء إلى المكان.

وأضاف متحدث آخر باسم الشرطة "تلقى قسم الطوارىء اتصالا عند الساعة 9:34 صباحا بالتوقيت المحلي لنيويورك "إنه مبنى سكني" تقوم الآن قوات دائرة مكافحة الحرائق في نيويورك بالعمل على إخماد الحريق".

من جهتها أعلنت سلطات النقل في المدينة أنها علقت رحلات القطارات من وإلى محطة "غراند سنترال" حتى إشعار آخر نتيجة الحادث الذي وقع بالقرب من سكك الحديد.