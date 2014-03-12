الشرطة تطوّق مقر ‘فيسبوك’ وتفتشه بعد تلقي تهديد

عملت الشرطة الأميركية في شمال كاليفورنيا ليل أمس الثلاثاء على تطويق مقر شركة فيسبوك العملاقة في منطقة سان فرانسيسكو بعد تلقيها تهديداً تبيّن أنه كاذب.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المسؤول في شرطة ميلانو بارك دايف برتيني أن التهديد تلقاه قسم شرطة فرانسيسكو عند قرابة الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، فأرسل عناصره إلى المقر.

وعمل عناصر الشرطة على إقفال مدخل المقر وبدأوا بتفتيشه فيما طلبت الشركة من موظفيها التزام المبنى إلى حين تأكد الشرطة من صحة التهديد.

وقال برتيني في هذه المرحلة، ما كنا حتى متأكدين من أن الاتصال كان يعني بالضبط مقر ميلانو بارك، ولم تعثر الشرطة على أي شيء في المبنى.

وأضاف مسؤول الشرطة أنه لا يمكنه الإفصاح عن مضمون التهديد، لكنه أكد أنه تبيّن بأنه غير موثوق.