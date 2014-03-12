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اسطلاع: أميركيون يطالبون بموقف حازم لتحرك روسيا بأوكرانيا

12/3/2014

أعرب بعض الأميركيين عن رغبتهم باتخاذ الولايات المتحدة موقفاً حازماً من التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، في وقت رأت فيه الغالبية أنه من الأفضل ألا تتدخل بلادهم كثيراً في الأزمة الأوكرانية.

وأجرى مركز "بيو" للأبحاث استطلاعاً للرأي شمل 1003 راشدين فتبين أن 29% منهم فقط يؤيدون اتخاذ واشنطن موقفاً حازماً من التحركات الروسية، مقابل 56% يعتقدون أنه لا يتوجب بالولايات المتحدة أن تتدخل كثيراَ.

وتبين أن معارضة التدخل الأميركي في الوضع الأوكراني شملت كل الأطراف في أميركا، وكانت أكثر من 50% في أوساط الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين.

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