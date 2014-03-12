إطلاق صواريخ من غزة وإسرائيل تتوعد برد قوي

جندي إسرائيلي يقف بجوار حفرة خلفها صاروخ أطلق من غزة (Getty)

قالت الشرطة الإسرائيلية إن وابلا كثيفا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة وضرب جنوب إسرائيل اليوم الأربعاء بعد يوم من قتل القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين أعضاء بالجماعات المسلحة في القطاع.

وقالت الشرطة إنه لم ترد على الفور أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين بعد انطلاق عدة زخات من الصواريخ، وقال حاييم يلين وهو مسؤول في البلدية في الجنوب لراديو الجيش، إنه وابل لم نشهد مثله منذ عامين، وأفاد الجيش أن حوالي 30 صاروخا أطلقت.

ودوت صفارات الإنذار في أجزاء من جنوب إسرائيل لتحذير السكان ليهرعوا للمخابئ.

وفي قطاع غزة أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن الهجوم، وكان ثلاثة من أعضاء حركة الجهاد الاسلامي قد قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية استهدفهتم أمس.

وقالت الحركة إن القتلى الثلاثة المستهدفين كانوا قد أطلقوا قذائف مورتر (هاون) على قوات إسرائيلية دخلت قطاع غزة عبر السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

من جهته استنفر الجيش الإسرائيلي الأربعاء طائراته لقصف قطاع غزة وسط تهديدات باجتياحه بالكامل بعدما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ على بلدات إسرائيلية ردا على قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصرها أمس.

وصدرت أوامر الاستنفار لسلاح الجو الإسرائيلي بالتزامن مع أوامر أخرى لسكان البلدات الإسرائيلية الواقعة في النقب والمتاخمة لقطاع غزة بالنزول إلى الملاجئ تحسبا لسقوط مزيد من الصواريخ الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد قوي للغاية على الهجمات الصاروخية من غزة. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستستمر في ضرب من يلحقون الأذى بها على حد تعبيره.

وفي وقت لاحق, دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل ردا على الهجمات الصاروخية التي قال مسؤول إسرائيلي إنها الأعنف من عامين تقريبا.

وقال مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال إن سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- تبنت إطلاق خمسين صاروخا على بلدات إسرائيلية ردا على الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة من عناصرها أمس.

وأضاف المراسل أن من بين الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس صواريخ من طراز غراد. وأكدت مصادر إسرائيلية إطلاق أكثر من خمسين صاروخا وقذيفة من غزة باتجاه بلدات إسرائيلية, دون أن تشير إلى إصابات في صفوف الإسرائيليين.