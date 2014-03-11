فابيوس يتوقع فرض عقوبات على روسيا هذا الأسبوع

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء إن العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية قد تفرض قريبا هذا الأسبوع؛ إذا فشلت موسكو في الرد بشكل إيجابي على اقتراح لتهدئة الأزمة.

وقال فابيوس لإذاعة (فرانس انتير) إن الاستفتاء الذي تجريه القرم يوم 16 مارس/آذار على الانضمام لروسيا غير شرعي، وأن ضم روسيا لشبه الجزيرة سيكون غير قانوني. مضيفا "لا نستطيع أن نقبل شيئا غير شرعي وسيكون له أيضا عواقب خطيرة للغاية".

وأكمل فابيوس قائلا "التصويت الشرعي الوحيد هو الذي سيجري في 25 مايو/أيار لانتخاب رئيس للجمهورية في أوكرانيا تصويت 16 مارس/آذار غير شرعي".

وصرح فابيوس بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعث اقتراحا لموسكو في مسعى لتهدئة الموقف. وقال "إذا ردوا بشكل إيجابي سيذهب جون كيري إلى موسكو، وفي هذه الحالة العقوبات لن تكون فورية لكن إذا لم يردوا أو إذا جاء الرد سلبيا في هذه الحالة ستكون هناك سلسلة من العقوبات تفرض قريبا هذا الأسبوع". وذكر أن العقوبات قد تشمل تجميد أصول أفراد روس أو أوكرانيين وأيضا عقوبات لها صلة بتأشيرات الدخول.

وفتحت قوات موالية لروسيا النار وهي تسيطر على قاعدة عسكرية أوكرانية في شبه جزيرة القرم الأثنين, وأعلن حلف شمال الأطلسي عن دوريات جوية استطلاعية على حدوده الشرقية لعدم ظهور أي مؤشرات على تراجع المواجهة في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود .