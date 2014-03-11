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حرق طفلين أحياء في هجوم على قرية مسلمة بميانمار

11/3/2014

أشعلت مجموعة شبان بوذيين النار في قرية هاتي فارا بمنغدو في ولاية أراكان "بورما" ثم لاذت بالفرار قبل أن يتمكن منهم السكان المحليون.

 
وأسفر الحريق عن تفحم طفلين صغيرين من الروهنجيا وتضرر ما يقرب من 100 منزل تابع للمسلمين الروهنجيين .
 
وقال شهود عيان من بعض البوذيين إن متطرفين آخرين منهم أتوا على دراجات نارية وقاموا برمي عبوات مشتعلة على أسقف المنازل المصنوعة من القش ثم لاذوا بالفرار .
 
من جانبه قال مراسل وكالة أنباء أراكان ANA إن هبوب الرياح أدى إلى انتشار النار بشكل سريع في غضون ساعتين مشيرا إلى أن الحكومة البورمية تواجدت في الموقع بعد إطفاء الحريق واتهمت السكان المحليين من المسلمين بإشعال النار في منازلهم بغرض افتعال المشاكل واتهام البوذيين .
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