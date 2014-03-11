حرق طفلين أحياء في هجوم على قرية مسلمة بميانمار

أشعلت مجموعة شبان بوذيين النار في قرية هاتي فارا بمنغدو في ولاية أراكان "بورما" ثم لاذت بالفرار قبل أن يتمكن منهم السكان المحليون.

وأسفر الحريق عن تفحم طفلين صغيرين من الروهنجيا وتضرر ما يقرب من 100 منزل تابع للمسلمين الروهنجيين .

وقال شهود عيان من بعض البوذيين إن متطرفين آخرين منهم أتوا على دراجات نارية وقاموا برمي عبوات مشتعلة على أسقف المنازل المصنوعة من القش ثم لاذوا بالفرار .