وافقت المفوضية الأوروبية الثلاثاء على تقديم تيسيرات تجارية بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا تتضمن رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من السلع الزراعية وسلع أخرى، في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وقال المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي جوشت، إن القرار سيبدأ سريانه على الفور وسيستمر حتى أول نوفمبر تشرين الثاني على الأقل، وهو موعد يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يتم بحلوله توقيع اتفاقية كاملة للتجارة الحرة مع كييف.

وقدر دي جوشت القيمة الإجمالية للتيسيرات بحوالي 487 مليون يورو سنويا، وأن معظم ذلك المبلغ أو 330 مليون يورو سيأتي من رفع رسوم الاستيراد على السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة، وسترفع رسوم الاستيراد أيضا عن بعض السلع الصناعية والمنسوجات. والقرار جزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في أعقاب الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ردا على هذه المساعدات، "بكل المعايير فإن إصدار تمويل لنظام غير شرعي استولى على السلطة بالقوة هو إجراء غير قانوني ويتجاوز إطار النظام القانوني الأميركي".

وردد البيان تأكيدات أدلى بها الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، وحذرت الوزارة أيضا واشنطن من عواقب "التساهل بلا قيد أو شرط مع العناصر الراديكالية" في أوكرانيا.