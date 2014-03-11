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تطبيقات جديدة تعزز قدرات أجهزة مساعدة لضعاف السمع

11/3/2014

تعمل شركة متخصصة في أجهزة علاج ضعف السمع على تطوير تطبيقات جديدة للهواتف الذكية لزيادة الصوت على أجهزة مساعدة أو تحويل تلك الأجهزة إلى سماعات لإجراء مكالمات هاتفية ومشاهدة تسجيلات مصورة ومواد موسيقية بموقع يوتيوب على الإنترنت.
 
ويعاني نحو 36 مليون أمريكي من مشكلات في السمع وفقا لبيانات المعهد الوطني للصمم لكن نحو الخمس فقط ممن قد تفيدهم الأجهزة المساعدة يقومون باستخدامها.
 
ويحول التطبيق المجاني الجديد واسمه "ريساوند سمارت" المخصص لأجهزة آي فون وسائل علاج السمع إلى سماعات للرأس ويسمح لمستخدميها بضبط الاعدادات الأساسية في أجهزتهم السمعية عن بعد ويخزن إعدادات محددة لأماكن بعينها.
 
وقال لوريل كريستنسن مسؤول قطاع السمعيات بالشركة أن الجهاز يتميز أيضا بتسجيل الإعدادات الخاصة بالأماكن التي يعتاد المستخدم الإرتداد إليها
 
كما تنتج الشركة وسائل مساعدة للسمع تطلق عليها اسم ريساوند لينكس تبلغ كلفة الواحدة منها نحو 6000 دولار يمكن استخدامها مع جهاز آي فون أو بدونه.

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