اليونيسف: سوريا من "أخطر الأماكن على الأرض" للأطفال

ذكر تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه"بعد ثلاث سنوات من الصراع والاضطرابات فإن سوريا تعد الآن أحد أخطر المناطق في العالم بالنسبة للأطفال ". وفقد آلاف الأطفال حياتهم وأطرافهم إلى جانب كل أوجه طفولتهم بالفعل. "لقد فقدوا فصولهم الدراسية ومدرسيهم وأشقاءهم وشقيقاتهم وأصدقاءهم، ومن يقدمون لهم الرعاية ومنازلهم واستقرارهم" وبدلا من التعلم واللعب اضطر كثيرون منهم للذهاب للعمل أو يجري تجنيدهم للقتال".

وقالت منظمة (اليونيسف) إن معدل الضحايا من الأطفال كان أعلى معدل سجل في أي صراع وقع في المنطقة في الآونة الأخيرة. وأشار التقرير إلى إحصاءات الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل قتلوا في الحرب السورية، ولكنها أشارت إلى أن العدد الحقيقي ربما أعلى من ذلك.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد قال إن أكثر من 136 ألفا قتلوا منذ تفجر الاضطرابات احتجاجا على حكم الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/أذار 2011.

وقالت اليونيسف إن "الأخطار بالنسبة للأطفال تتعدى الموت والإصابة". تم تجنيد أطفال صغار في سن 12 عاما لدعم القتال بعضهم في معارك فعلية وآخرون للعمل كمرشدين أو حراس أو مهربي سلاح".

وقال تقرير (اليونيسف) إن مليوني طفل بحاجة لشكل ما من الدعم أو العلاج النفسي في حين أن الصراع أثر على 5,5 مليون طفل في المجمل، بعضهم داخل سوريا وآخرون يعيشون في الخارج كلاجئين. ويزيد هذا مرتين عن عدد الأطفال الذين أثر عليهم الصراع في مارس/آذار 2013، عندما قدرت اليونيسف أن الحرب أثرت على 2,3 مليون طفل سوري.

وارتفع عدد الأطفال النازحين داخل سوريا إلى نحو ثلاثة ملايين بعد، أن كان 920 ألفا قبل عام. وقالت اليونيسف إن عدد الأطفال اللاجئين ارتفع إلى 1,2 مليون من 260 ألفا منذ العام الماضي، منهم 425 ألفا تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وقال التقرير إن"التراجع في حصول الأطفال السوريين على التعليم مذهل". اليوم نحو ثلاثة ملايين طفل في سوريا والدول المجاورة غير قادرين على الذهاب للمدارس بشكل منتظم وهذا يمثل نحو نصف عدد من هم في سن الدراسة في سوريا".

وقالت (اليونيسف) إنه يوجد 323 ألف طفل تحت سن الخامسة في المناطق المحاصرة أو المناطق التي يصعب على موظفي الإغاثة الإنسانية الوصول إليها.

ويأتي تقرير اليونيسف بعد أن نشرت جمعية"أنقذوا الاطفال" الخيرية تقييما لنظام الرعاية الصحية المنهار في سوريا.

وقال تقرير اليونيسف إن الأطفال السوريين يجبرون على أن يكبروا قبل سنهم بالمقارنة مع الأطفال الآخرين، حيث يعمل الآن طفل من بين كل عشرة أطفال لاجئين سوريين، في حين تجبر واحدة من بين كل خمس فتيات سوريات في الأردن على الزواج المبكر.

وشدد مدير منظمة (اليونيسيف) أنطوني ليك على أنه لابد من انتهاء الحرب في سوريا حتى يتمكن الأطفال من العودة لديارهم لإعادة بناء حياتهم بأمان مع عائلاتهم وأصدقائهم . وأكد على أن هذا العام يجب أن يكون الأخير.