القوات الإسرائيلية تمنع الطلبة من دخول الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء طلبة مدارس الأقصى الشرعية وطلبة العلم وكافة المواطنين من الدخول إلى المسجد الأقصى، في حين سمحت للمستوطنين باقتحامه عبر "باب المغاربة".

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال واصلت حصارها للمسجد بمنع من تقل أعمارهم عن الـ 50 عاما من الدخول إليه.

وانتشرت بكثافة قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، ونصبت حواجز حديدية عند الأبواب المفتوحة وهي باب الناظر وحطة والسلسلة.

تأتي تلك الإجراءات والتشديدات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بالتزامن مع عقد مؤتمر " السيادة اليهودية على جبل الهيكل" مساء الثلاثاء، بدعوة من منظمات "الهيكل المزعوم "، في قرية دير ياسين، مستوطنة "جفعات شاؤول"، وذلك في ذكرى وفاة المتطرف يهودا بن يوسف الذي قتل بالخطأ في عام 2003.

وسيتناول هذا المؤتمر ما طرح داخل جلسة الكنيست بتاريخ 25 فبراير/شباط 2014، من مناقشات حول السيادة اليهودية الإدارية الكاملة على المسجد الأقصى، ويسعى القائمون على هذا المؤتمر إلى حشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين لفكرة السيادة الإدارية اليهودية الكاملة على الأقصى.

ويشارك في هذا المؤتمر عدد من أعضاء وقادة منظمات الهيكل المزعوم وعلى رأسهم المتطرف الصهيوني يهودا غليك، ونائب رئيس الكنيست موشيه فايجلين، والصحفي الصهيوني أرنون سيجال، ورئيس ومؤسس معهد الهيكل الثالث الحاخام يسرائيل آرائيل، والحاخام المتطرف يوسف ألباوم.

وقد دعت منظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحام مسائي للأقصى قبيل عقد المؤتمر بساعات.

وطرح في الكنيست الاسرائيلي موضوع السيادة اليهودية على جبل الهيكل كنقاش أولي فقط خلال جلسة 25 فبراير/شباط 2014، وتلتها جلسة في الكنيست بتاريخ 26 فبراير/شباط 2014، لطرح موضوع تأمين دخول اليهود خلال كل أيام عيد الفصح، وخلال جلسة 5 مارس/آذار 2014 تم تشكيل لجنة فرعية تدرس وتناقش موضوع السيادة اليهودية الكاملة على جبل الهيكل بشكل مستمر.