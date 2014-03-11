البرلمان الليبي يقيل علي زيدان ويكلف وزير الدفاع

علي زيدان رئيس الوزراء الليبي الأسبق

أقال المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) الثلاثاء رئيس الوزراء علي زيدان, وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال لمدة أسبوعين حتى تعيين رئيس وزراء جديد، جاء ذلك بعد أن أجرى نواب البرلمان اقتراعا على سحب الثقة، بعد أن قال محتجون في شرق ليبيا إن ناقلة محملة بالنفط من ميناء خاضع لسيطرتهم أفلتت من قبضة البحرية ودخلت إلى المياه الدولية.

وقال متحدث باسم الجيش الليبي في وقت لاحق إن البحرية الليبية فتحت النار على الناقلة مما أدى إلى إعطابها والسيطرة عليها بمساعدة سفن ايطالية.

ومن جهتها نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإيطالية وجود أي سفن عسكرية إيطالية قرب المنطقة التي قال متحدث باسم الجيش الليبي أن سفنا ايطالية ساعدت البحرية الليبية في السيطرة على ناقلة النفط الهاربة.

