10 دول تجوب البحار بحثا عن الطائرة الماليزية

قال رئيس هيئة الطيران المدني الماليزية الاثنين، إن اختفاء طائرة الركاب الماليزية بعد ساعة من إقلاعها في رحلة إلى بكين هو "طلسم غير مسبوق" في تاريخ الطيران، في الوقت الذي دخلت فيه عملية بحث مكثفة جوا وبحرا يومها الثالث دون العثور على أي أثر للطائرة أو الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 239 شخصا. وجابت عشرات السفن والطائرات من عشر دول البحار حول ماليزيا وجنوبي فيتنام.

وأكد رئيس هيئة الطيران المدني "أزهار الدين عبد الرحمن" على أنه سيتم توسيع نطاق منطقة البحث اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وأكدت الشرطة الدولية "الإنتربول"، أن ما لا يقل عن راكبين استخدما جوازي سفر مسروقين، وقالت إنها تتحرى عما إذا كان آخرون على متن الطائرة استخدموا جوازات سفر مزورة.

وأشار أزهار الدين إلى أنه لا يستبعد اختطاف الطائرة المفقودة وأنه يجرى التحقيق في جميع الاحتمالات للوقوف على السبب وراء فقد الطائرة. وأضاف في مؤتمر صحفي، "للأسف لم نعثر على أي شيء يبدو أنه جزء من الطائرة ناهيك عن العثور على الطائرة نفسها"، "علينا أن نجد الطائرة أو على الأقل قطعة من الطائرة إن أمكن".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشين جانغ"، "هذا الحادث وقع منذ أكثر من يومين، ونأمل أن يتفهم الماليزيون جيدا تعجل الصين خاصة عائلات المفقودين، وأن يزيدوا من سرعة التحقيق ويكثفوا جهود البحث والإنقاذ".

وقال مصدر كبير يشارك في التحقيقات الأولية في ماليزيا، "عدم تمكننا من العثور على أي حطام حتى الآن يشير إلى احتمال تفكك أجزاء الطائرة على ارتفاع نحو 35 ألف قدم".

وكان نحو ثلثي ركاب الطائرة من الصينيين (176 راكبا)، وقالت شركة الطيران إن الجنسيات الأخرى تضم 38 ماليزيا وسبعة اندونيسيين وستة أستراليين وخمسة هنود، وأربعة فرنسيين وثلاثة أمريكيين.