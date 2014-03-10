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نتنياهو يستعرض شحنة الأسلحة التي ضبطتها إسرائيل

10/3/2014

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال استعراض شحنة الأسلحة التي ضبطها سلاح البحرية الإسرائيلي، إن مصدرها إيران ووجهتها كانت قطاع غزة لكن إيران سترسل في المرة المقبلة حقائب نووية بدل الصواريخ لكن المجتمع الدولي يتجاهل "عدوانية" إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر في السفينة كلوز سي، التي اعترضها في البحر الأحمر على بعد 1500 كيلومتر عن شواطئ إيلات، على 40 صاروخ من طراز ام – 302 يتراوح مداها بين 90 و160 كيلومتراً و181 قذيفة هاون و400 ألف رصاصة.

وأعرب  نتنياهو إنه لو وصلت هذه الأسلحة الفتاكة إلى أيدي المنظمات الإرهابية في غزة، لاستخدموها استخداماً قاتلاً ضد إسرائيل، وكان بإمكان صواريخ ام – 302 أن تضرب تل أبيب والقدس ومشارف حيفا، ومنذ أن وصلت هذه المعلومات إلى طاولتي أصدرت تعليمات واضحة بأن تتم إزالة هذا التهديد عن مواطني إسرائيل بكل ثمن.

وهاجم نتنياهو الدول الكبرى التي تجري محادثات مع إيران حول برنامجها النووي، وقال إنه يوجد كهؤلاء في المجتمع الدولي الذين ما كانوا يريدون أن ننفذ هذا العمل وهم لا يريدون أيضاً أن نبيّن للعالم ما يحدث في الحقيقة داخل إيران، في إشارة إلى عرض أفلام على شاشات في ميناء إيلات خلال استعراض الأسلحة وتظهر إعدام جواسيس.

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