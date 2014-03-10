منظمات حقوقية تناشد مصر فتح معبر رفح

ناشد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الاثنين، السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، لوقف التدهور الإنساني في قطاع غزة. وقال المجلس الذي يضم 12 منظمة حقوقية، في بيان ، إنه يقدر الأوضاع الأمنية والسياسية في جمهورية مصر العربية، وفي الوقت نفسه يخشى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وناشد الأشقاء في مصر فتح المعبر استناداً إلى الروابط والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، والدور التاريخي الذي تلعبه مصر في احتضان ودعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص.

وكانت السلطات المصرية أغلقت معبر رفح بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو /تموز الماضي، وتقوم بفتحه بين الحين والآخر بشكل جزئي، حيث كانت آخرة مرة فتح فيها أمس للسماح بسفر المعتمرين بعد إغلاق استمر شهرا كاملا.

ودعت المنظمات الحقوقية ، مصر إلى وضع الآلية المناسبة لضمان استمرارية فتح المعبر بشكل طبيعي أمام حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع للتخفيف من معاناتهم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، وفتح كافة معابر القطاع الحدودية بشكل عاجل، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية.