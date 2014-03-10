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روسيا ستطرح مقترحات لتسوية الأزمة في أوكرانيا

10/3/2014

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الاثنين أن بلاده ستطرح مقترحات من أجل تسوية في أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام روسية، أن لافروف أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع على الوثيقة التي تتضمن الرؤية الأميركية للوضع في أوكرانيا والتي أرسلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري.

وأبلغ لافروف بوتين بأن الخارجية الروسية تقوم بمشاورات مع شركائها حول الوضع في أوكرانيا، حيث يتم من خلالها البحث عن حل للأزمة، مضيفا أنه تم تحضير مقترح بمشاركة الخارجية الروسية ومجلس الأمن القومي الروسي رداً على المقترحات الأميركية.

وأكد لافروف أن المقترح الروسي يهدف إلى إعادة الملف الأوكراني إلى إطار الشرعية الدولية مع الأخذ بالاعتبار مصالح جميع الأوكرانيين من دون استثناء، موضحاً أن الشركاء الأوروبيين اقترحوا على روسيا والولايات المتحدة العمل على إيجاد حلول لتسوية الوضع في أوكرانيا.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية على أن إرسال أية بعثات دولية للمراقبة إلى شبه جزيرة القرم يجب أن يتم بالتنسيق مع السلطات الشرعية هناك.

وأبلغ وزير الخارجية الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أجّل زيارته الى موسكو التي كان ينوي خلالها بحث الأوضاع في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن لافروف أبلغ بوتين أثناء الاجتماع بينهما أن كيري اتصل بلافروف هاتفياً وأبلغه بتأجيل الزيارة لفترة ما، من دون أن يحدّد موعداً آخر لها.

 

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