روسيا تستولي على مستشفى عسكري في القرم

أحكمت القوات الروسية قبضتها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية الاثنين واستولت على مستشفى عسكري وقاعدة صواريخ مع استعداد مسؤولي المنطقة لإجراء استفتاء بشأن مستقبلها.

استولت ميليشيات موالية لروسيا وجنود روس على المستشفى في سيمفروبول المدينة الادارية الرئيسية في شبه الجزيرة وجمعوا العاملين فيه في قاعة "ليقابلوا المديرين الجدد للمؤسسة فيما يبدو". وقيل إن 20 مريضا في المبنى حالتهم خطيرة.

وقال عضو في قوة الدفاع الذاتي بالقرم "أتصور أيضا أنني عاقل أنا نفس الإنسان الذي تعرفه حي لي يدان وقدمان لا أرغب في أن يأتي أحد لي أو لطبيبي أثناء رعايته لي ويوجه أسئلة عديدة هذه سخافة".

وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن نحو 200 جندي روسي وصلوا ليلا وهددوا باقتحام المستشفى؛ إذا لم يسلم الجنود الأوكرانيون أسلحتهم. وقال موظف سابق في وزارة الدفاع "العمل (في المستشفى) كان مستقرا في الحقيقة لم يتوقف قط لدينا فقط بعض الازعاج المؤقت والموقف متوتر قليلا الموجودون هنا مرضى لذلك يمكن أن ينفعلوا".

وقال مدير المستشفى العسكري يفجيني بيفوفاروف إن المهاجمين حاولوا تجنيد موظفي المستشفى بينما كانوا يسحبونه هو بعيدا. وأضاف "القوة البدنية استخدمت ضدي أُجبرت على استقلال حافلة صفراء كانت متوقفة على مقربة على بعد نحو 20 مترا واحتجزت في الحافلة نحو 30 دقيقة في ذات الوقت حاول هؤلاء الناس التحدث مع موظفينا في منطقة المستشفى طالبوهم بالقسم لشعب القرم".

وجاء الاستيلاء على المستشفى بعد نزع سلاح جنود في قاعدة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني في ميناء سيفاستوبول في وقت سابق.

وشهدت سيمفروبول وسيفاستوبول توترا متزايدا بين جنود محليين والقوات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو أسبوعين أن لروسيا الحق في غزو أوكرانيا من أجل حماية المواطنين الروس هناك، وصوت برلمانه لتغيير القانون بهدف تسهيل ضم أراض يقطنها ناطقون بالروسية.