إسرائيل تقتل قاضيا على حدود الضفة الغربية والاردن

أطلق جنود إسرائيليون النار الاثنين على قاض فلسطيني من الأردن فأردوه قتيلا، خلال مشادة عند جسر الملك حسين (وتطلق عليه إسرائيل اسم جسر اللنبي) الذي يربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قال مسؤولون فلسطينيون.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الرجل حاول الاستيلاء على بندقية أحد الجنود عند معبر الجسر فوق نهر الأردن؛ فأطلقت القوات عليه النار.

وأدان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عملية القتل، ودعا إسرائيل للتحقيق بالأمر وإبلاغ الأردن بالنتيجة.

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية ما قالت إنه "إطلاق نار من مسافة قريبة جدا" من قبل القوات الإسرائيلية. وطالبت السلطة والأردن بفتح تحقيق في الأمر.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله أن القتيل هو القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عاما) المولود في الضفة الغربية، ويعمل في الأردن. فيما قال مسؤول بالجيش الإسرائيلي إن الجيش يتحرى تقارير عن هوية الرجل.

وقبل أسبوعين قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا كانوا يريدون اعتقاله في بلدة بيرزيت بالضفة الغربية.

ونشرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي تقريرا قالت فيه إن القوات الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت المنظمة إن هذا قد يمثل جريمة حرب.

ورفض الجيش الإسرائيلي الانتقادات، وقال إن قوات الأمن تعرضت لعنف متزايد من الفلسطينيين.