البث الحي
منوعات

إسرائيل تقتل قاضيا على حدود الضفة الغربية والاردن

10/3/2014

أطلق جنود إسرائيليون النار الاثنين على قاض فلسطيني من الأردن فأردوه قتيلا، خلال مشادة عند جسر الملك حسين (وتطلق عليه إسرائيل اسم جسر اللنبي) الذي يربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قال مسؤولون فلسطينيون.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الرجل حاول الاستيلاء على بندقية أحد الجنود عند معبر الجسر فوق نهر الأردن؛ فأطلقت القوات عليه النار.

وأدان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عملية القتل، ودعا إسرائيل للتحقيق بالأمر وإبلاغ الأردن بالنتيجة.

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية ما قالت إنه "إطلاق نار من مسافة قريبة جدا" من قبل القوات الإسرائيلية.  وطالبت السلطة والأردن بفتح تحقيق في الأمر.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله أن القتيل هو القاضي رائد علاء الدين زعيتر (38 عاما) المولود في الضفة الغربية، ويعمل في الأردن. فيما قال مسؤول بالجيش الإسرائيلي إن الجيش يتحرى تقارير عن هوية الرجل.

وقبل أسبوعين قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا كانوا يريدون اعتقاله في بلدة بيرزيت بالضفة الغربية.

ونشرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي تقريرا قالت فيه إن القوات الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت المنظمة إن هذا قد يمثل جريمة حرب.

ورفض الجيش الإسرائيلي الانتقادات، وقال إن قوات الأمن تعرضت لعنف متزايد من الفلسطينيين.

المزيد من منوعات

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا.. تعرّف عليها

دراسة بريطانية ترصد أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)