700 قتيل في العراق خلال شهر فبراير

قالت الأمم المتحدة السبت إن أكثر من 700 شخص قتلوا في أعمال عنف في العراق في فبراير/ شباط الماضي، بالإضافة إلى نحو 300 شخص أفادت تقارير أنهم قتلوا في محافظة الأنبار في غرب العراق حيث يقاتل مسلحون الحكومة العراقية منذ يناير كانون الثاني.

وقالت الأمم المتحدة إن السلطات المحلية سجلت مقتل 298 مدنياً في الأنبار لكنها لا تستطيع تأكيد الأرقام من مصادر مستقلة. وأضافت أنها أكدت مقتل 703 شخص في العراق في فبراير/ شباط مقابل 733 حالة وفاة في يناير/ كانون الثاني باستثناء محافظة الأنبار.

وتشير الأرقام إلى أن العنف لم يهدأ منذ عام 2013 عندما قتل 7818 مدنيا وكان هذا العام هو الأسوأ من حيث أعداد القتلى منذ عام 2008 عندما وصل عدد القتلى المدنيين إلى 6787 شخصاً.

وقالت الأمم المتحدة إن السبيل الوحيد أمام العراقيين لوقف العنف هو رأب خلافاتهم حيث لا تزال النخبة السياسية العراقية منقسمة بشدة على أسس طائفية.

وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان " القادة السياسيون والاجتماعيون والدينيون في العراق عليهم مسؤولية ملحة في توحيد الصفوف للتصدي لخطر الإرهاب الذي تواجهه البلاد" .

وتدهور الوضع الأمني بشدة في أبريل/ نيسان من العام الماضي عندما فضت قوات الجيش والشرطة بالقوة مخيم اعتصام شمال بغداد مما أدى إلى مقتل عشرات المحتجين معظمهم عزل.