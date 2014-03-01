مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب غزة

مدرعة إسرائيلية أثنا توغلها بغزة (الجزيرة – أرشيف)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في غزة مقتل امرأة فلسطينية تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، برصاص الجيش الإسرائيلي قبيل فجر اليوم السبت قرب الحدود مع إسرائيل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة لـ(AFP) إنه "تم العثور صباح اليوم (السبت) على جثة الشهيدة آمنة عطية قديح (57 عاما) قرب الحدود في بلدة خزاعة (بخان يونس) شهيدة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي"، موضحا أن الفلسطينية "تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية".

وأاشار إلى أن "قديح أصيبت بعدة رصاصات أطلقها عليها الجنود الإسرائيليون ولم يتمكن المسعفون الوصول إلى المنطقة الحدودية لنقلها إلى المستشفى بسبب إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة".

وتسكن قديح في بلدة خزاعة القريبة من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة شرق خان يونس، وقد نقلت جثتها إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وقال شهود عيان إن قديح تعاني من "مرض نفساني وعقلي وذهبت في ساعات الليل إلى المنطقة القريبة من الحدود (مع إسرائيل)"، وأوضحوا أن "جنود الاحتلال أطلقوا النار عليها مع إطلاق قنابل ضوئية في المنطقة".

وصرحت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أن "عددا من المشبوهين اقتربوا من الحاجز الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة الجمعة ليلة السبت".

وأضافت أن "الجنود طلبوا من المشبوهين التراجع وأطلقوا عيارات تحذيرية، وبما أن المشبوهين قد واصلوا التقدم، فقد أطلق الجنود النار على أرجلهم وأصابوا أحدهم".