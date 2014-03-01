المجلس الفيدرالي الروسي يوافق على طلب بوتين باستخدام القوة

وافق مجلس الاتحاد الروسي على طلب رئيس البلاد فلاديمير بوتين، السماح باستخدام القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام روسية أن مجلس الاتحاد، الذي عقد جلسة طارئة للنظر في طلب بوتين، سمح بإرسال قوات روسية إلى أوكرانيا بغية حماية المواطنين الروس.

وأشارت إلى أنه خلال الجلسة أعلن رئيس اللجنة القضائية في المجلس أن فيكتور يانوكوفيتش وبصفته رئيساً شرعياً لأوكرانيا، طلب الاستجابة لطلب النجدة الذي تقدّمت به سلطات شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا لبوتين.

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو قالت في وقت سابق " من الممكن في هذا الوضع، بناء على طلب حكومة القرم إدخال قواتنا المحدودة لتوفير أمن أسطول البحر الأسود، والمواطنين الروس الذين يسكنون القرم ". وأكدت في الوقت عينه أن القرار بالطبع يعود إلى رئيس البلاد والقائد العام للقوات المسلحة، غير أنها أشارت إلى أنه ونظراً للوضع، لا يمكن استبعاد خيار مماثل، حيث يتوجّب علينا حماية الناس".

وكان رئيس مجلس الدوما، دعا بوتين إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار إلى القرم، وإلى استخدام جميع الإمكانيات لحماية سكانه من العنف.

من جانبه أعلن الناطق باسم أسطول البحر الأسود الروسي، أن قيادته توصلت إلى اتفاق مع سلطات جمهورية القرم بشأن التعاون في حماية المواقع التابعة للأسطول. وكان سيرغي أكسيونوف رئيس حكومة القرم، قال إنه توجّه إلى بوتين بطلب "تقديم المساعدة في حفظ الأمن والأمان على أراضي الجمهورية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأوكرانية وصف وجود القوات الروسية في القرم بالانتهاك للاتفاقية الثنائية حول صفة وشروط مرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبل بالقرم، وطالب بوتين بسحب القوات الروسية فوراً وعدم التسبب بحدوث مواجهات بين البلدين، محملاً الحكومة الروسية في حال عدم امتثالها لطلبه مسؤولية النزاع.

وكانت شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً حتى العام 1954 عندما قرر الزعيم السوفياتي نيكيتا خروشوف، ضمّه إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية. وتقع القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.