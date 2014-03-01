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الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

1/3/2014

أدت الحكومة المصرية الجديدة  برئاسة  المهندس ابراهيم محلب  اليمين الدستورية  مساء السبت أمام  رئيس  الجمهورية المؤقت عدلي منصور بقصر الرئاسة المصرية.  ووقع اختيار محلب على 20 وزيراً ممن عملوا بالحكومة السابقة برئاسة  الدكتور حازم الببلاوي ومن بينهم المشير عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع  ونائبا لرئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، والسفير نبيل فهمي وزيرا للخارجية.

كما اختار محلب عدداً من الوزراء الجدد وهم: اللواء إبراهيم يونس وزيراً  للإنتاج الحربي، وائل الدجوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،  الدكتور محمد شاكر وزيرا للكهرباء، الطيار حسام كمال وزيرا للطيران المدني، الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين، الدكتورة ناهد العشري وزيرة  للقوى العاملة، المستشار نير عثمان محمد وزيرا للعدل، الدكتورة غادة والي وزيرة للتضامن والمشرفة علي الصندوق الاجتماعي للتنمية، الدكتور عادل العدوي وزيراً للصحة، الدكتور مصطفى المدبولي وزيرا للاسكان، هاني  قدري وزيرا للمالية.

وأكد محلب عقب تكليفه أن تحقيق الأمن وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الفساد والبيروقراطية ستكون على رأس أولويات حكومته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس منصور كلف الحكومة عقب أداء اليمين  بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين وإعادة الأمن والاستقرار للشارع  والعمل على المضي قدما في الإجراءات المرتبطة بتنفيذ استحقاقات خارطة  المستقبل متمثلة في انتخابات رئاسية ثم انتخابات برلمانية.

 

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