البنك الدولي يقرض تونس 1.2 مليار دولار

سبق وأن علقت الحكومة رفع أسعار الوقود خوفا من التداعيات الشعبية (الجزيرة – أرشيف)

قال البنك الدولي يوم الجمعة الماضي إن تونس ضمنت الحصول على 1.2 مليار دولار قروضا من البنك لدعم عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العام 2014.

وتعد هذه أكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ووافق صندوق النقد الدولي في 29 من يناير الماضي على صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار.

ولا يزال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوروبية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011أو ما يعرف بثورة الياسمين.

وقالت مصادر سياسية لرويترز إن رئيس الوزراء مهدي جمعة يستعد للإعلان عن إصلاحات قاسية بشأن نظام الدعم والضرائب مع سعي الحكومة إلى تقليص الإنفاق.

وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.