البث الحي
منوعات

البنك الدولي يقرض تونس 1.2 مليار دولار

1/3/2014
سبق وأن علقت الحكومة رفع أسعار الوقود خوفا من التداعيات الشعبية (الجزيرة – أرشيف)

قال البنك الدولي يوم الجمعة الماضي إن تونس ضمنت الحصول على 1.2 مليار دولار قروضا من البنك لدعم عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العام 2014.

وتعد هذه أكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ووافق صندوق النقد الدولي في 29 من يناير الماضي على صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار.

ولا يزال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوروبية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011أو ما يعرف بثورة الياسمين.

وقالت مصادر سياسية لرويترز إن رئيس الوزراء مهدي جمعة يستعد للإعلان عن إصلاحات قاسية بشأن نظام الدعم والضرائب مع سعي الحكومة إلى تقليص الإنفاق.

وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

ترمب معلقا على قرار المحكمة العليا الأمريكية: معركتنا بدأت الآن

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)