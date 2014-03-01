إدانة واسعة لقمع احتجاجات ضد العهدة الرابعة لبوتفليقة

أدان المترشح الحر لانتخابات الرئاسة في الجزائر علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق بشدة المساس بحرية التعبير بعد قمع الشرطة الجزائرية السبت مظاهرة دعا إليها ناشطون وإعلاميون معارضون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.

وقال بن فليس في بيان وزع على الصحافة إنه يعتبر إنه من حق كل مواطن التعبير عن رأيه دون أن يتعرض لأي شكل من أشكال الضغط أو القمع معتبرا أن هذا التعبير جزء أساسي من الحقوق الفردية والجماعية التي تشكل جوهر مشروع التجديد الوطني الذي يقوم في حد ذاته على مجتمع الحريات الذي سيخضع للسلطة التقديرية للشعب الجزائري بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل/ نيسان المقبل .

من جهة أخرى نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتقال مناهضين لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم.

ووصفت الرابطة اعتقال الشرطة لعشرات الإعلاميين والحقوقيين "بالتصرف العنيف الذي يهدف إلى منع المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي" لافتة إلى أن هذه الممارسات تعكس الحالة المتفاقمة للحريات وحقوق الإنسان في الجزائر على الرغم من الرفع الرسمي لحالة الطوارئ . وذكرت الرابطة بالتزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

كما أدانت جمعية ( تجمع عمل الجزائر) المقربة من حزب جبهة القوى الاشتراكية قمع الشرطة لتجمع المناهضين لولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.

من جهته دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى تشكيل جبهة موحدة لنزع الشرعية عن انتخابات الرئاسة المقررة في 17 نيسان/ابريل المقبل.

وناشد بيان للحزب السبت كل الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني الانضمام إلى تجمع أوسع لتشكيل ميزان قوة كفيل بنزع الشرعية عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الشرطة اعتقلت عشرات من الناشطين والإعلاميين أثناء تفريقها بالقوة للمظاهرة أمام الجامعة المركزية بوسط العاصمة الجزائرية، قبل أن تفرج على أغلبيتهم في وقت لاحق.