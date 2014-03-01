أوباما قد لا يحضر مجموعة الثماني إذا تدخلت روسيا بأوكرانيا

أوباما (رويترز)

قال مسؤول أميركي كبير الجمعة إن الرئيس باراك أوباما والزعماء الأوروبيين سيبحثون عدم حضور قمة مجموعة الثماني التي تعتزم روسيا عقدها في سوتشي هذا الصيف إذا تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن الإجراءات المحتملة التي قد تفرض على روسيا مقابل أي تدخل في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأميركي الكبير إن الرد الأميركي قد يتضمن وقف زيادة حجم العلاقات التجارية الذي تسعى موسكو إليه.

من جهة أخرى وفي سياق الوجود الروسي في أوكرانيا والقرم قال مسؤولون أميركيون لرويترز طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الولايات المتحدة لاحظت علامات على تحرك قوات روسية من وإلى منطقة القرم الأوكرانية يوم الجمعة الماضي، ولكن أعدادها وكذلك الهدف من تلك التحركات غير واضح.

وقال مسؤول أميركي إن بعض هذه التحركات قد تهدف إلى تعزيز حماية القوات الروسية هناك.

مقاتلون يسيطرون على مطار سيمفرول بشبه جزيرة القرم (رويترز)

من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن لديها معلومات بأن "قوى راديكالية" غير معروفة تخطط لنزع سلاحها وحداتها العسكرية في القرم في ساعة مبكرة من صباح السبت وحذرت من أي عمل من هذا القبيل.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت "في حالة مثل هذه الأعمال والمحاولات غير المعروفة فإن القوات المسلحة الأوكرانية ستعمل وفقا لقوانين أوكرانيا وإجراءات القوات المسلحة الأوكرانية".

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قلقه يوم الجمعة الماضي إزاء ما تحدثت عنه التقارير من تحرك عسكري روسي داخل أوكرانيا وحذر من عواقب ذلك.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض"نشعر الآن بقلق عميق من تقارير التحركات العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الروسي داخل أوكرانيا، "أي خرق لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا ستكون مزعزعة للاستقرار بشكل كبير".

وتابع أوباما "الولايات المتحدة ستقف مع المجتمع الدولي في تأكيد أنه ستكون هناك تكلفة لأي تدخل عسكري في أوكرانيا".