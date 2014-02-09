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مقتل4 وإصابة 7 في تفجير سيارة مفخخة بمدينة الصدر

9/2/2014

أفاد مصدر أمنى عراقي اليوم، بأن 11 شخصا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، حيث كانت السيارة مركونة على جانب الطريق بالقرب من سوق في المدينة , وأسفر انفجارها عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المجاورة .

وقال المصدر إن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وطوقته، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وكانت العاصمة بغداد شهدت في وقت سابق مقتل شرطي وإصابة عنصرين آخرين في هجوم مسلح على نقطة تفتيش جنوبي بغداد،

 وكذلك مقتل موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا وإصابة آخرين في هجوم مسلح على سيارتهم لدى إطلاق مسلحين يستقلون سيارة النار باتجاه سيارة حكومية كانوا يستقلونها في منطقة حي الشباب جنوب غربي بغداد .

وأضاف المصدر، أن هناك قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي.

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