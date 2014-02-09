قتيل واحد على الأقل في انفجار قرب وزارة النفط اليمنية

قال مصدر أمني إن قنبلة انفجرت في سيارة أجرة أمام مبنى وزارة النفط اليمنية في صنعاء فقتل السائق وأصيب شخصان على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الانفجار الذي وقع عند بوابة وزارة النفط نجم عن سيارة ملغومة وأضافت أن السائق وأحد المارة قتلا في الانفجار وأصيب عدد من الأشخاص.

وقال مصدر أمني يمني أن قنبلة زرعت أسفل مقعد سائق سيارة أجرة كان يقودها ضابط أمن مما أسفر عن مقتله على الفور.

وتابع المصدر أن شخصين أصيبا وذكر شهود أن شخصين على الأقل نقلا الى المستشفى لإصابتهما بجروح في الساق.

ويقول اليمنيون إن ضباط الأمن يستقلون سيارات الأجرة أحيانا أثناء المهمات السرية أو يقودوها لتحسين دخلهم في بلد يعاني من مشاكل اقتصادية طاحنة.