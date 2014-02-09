البث الحي
منوعات

قتيل واحد على الأقل في انفجار قرب وزارة النفط اليمنية

9/2/2014

قال مصدر أمني إن قنبلة انفجرت في سيارة أجرة أمام مبنى وزارة النفط اليمنية في صنعاء فقتل السائق وأصيب شخصان على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الانفجار الذي وقع عند بوابة وزارة النفط نجم عن سيارة ملغومة وأضافت أن السائق وأحد المارة قتلا في الانفجار وأصيب عدد من الأشخاص.

وقال مصدر أمني يمني أن قنبلة زرعت أسفل مقعد سائق سيارة أجرة كان يقودها ضابط أمن مما أسفر عن مقتله على الفور.

وتابع المصدر أن شخصين أصيبا وذكر شهود أن شخصين على الأقل نقلا الى المستشفى لإصابتهما بجروح في الساق.

ويقول اليمنيون إن ضباط الأمن يستقلون سيارات الأجرة أحيانا أثناء المهمات السرية أو يقودوها لتحسين دخلهم في بلد يعاني من مشاكل اقتصادية طاحنة.

المزيد من منوعات

غوغل 2020.. تعرف على الموضوعات الأكثر بحثا في العالم العربي

محرك البحث الأمريكي "غوغل" (رويترز)

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا حتى الآن؟

رجل يتلقى أول لقاح لفايزر/بايونتيك في مستشفى بلندن (رويترز)

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)
الأكثر قراءة

إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس وجبة يهودية (فيديو)

شخصيات إماراتية وبحرينية شاركت بعض الإسرائيليين في طقوس "وجبة الشبات يوم السبت المبارك" بالعقيدة اليهودية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وزير الدفاع البريطاني يشرح جوانب تفوق الطائرات المسيّرة التركية

طائرة "بيرقدار أقنجي تيها" المسيّرة الهجومية التركية (وكالة الأناضول)

واشنطن بوست: لماذا لا يثق الروس في لقاح بلادهم ضد كورونا؟

الحكومة الروسية تسعى جاهدة لاقناع مواطنيها بفاعلية لقاح "سبوتنيك في" (رويترز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)