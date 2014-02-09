قتيلان في انفجار قرب وزارة النفط اليمنية

قال مصدر أمني إن قنبلة انفجرت في سيارة أجرة في العاصمة اليمنية صنعاء الأحد مما تسبب بمقتل ضابط برتبة عقيد في جهاز الامن الداخلي وهذا أحدث هجوم يستهدف ضباطا كبار في اليمن. وأضاف المصدر أن شخصين اخرين اصيبا بجروح بالغة في الانفجار الذي وقع أمام مبنى وزارة النفط في وسط صنعاء، وألقى المصدر بالمسؤولية في الهجوم على متشددين إسلاميين على صلة بتنظيم القاعدة.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ذكرت أن الانفجار الذي وقع عند بوابة وزارة النفط نجم عن سيارة ملغومة وأضافت أن السائق وأحد المارة قتلا في الانفجار وأصيب عدد من الأشخاص.

وقال المصدر الأمني ان القنبلة زرعت فيما يبدو أسفل مقعد سائق السيارة الاجرة التي كان يقودها العقيد محمد صابر وهو ضابط كبير في جهاز الأمن السياسي بالبلاد.

وقال المصدر إن صابر كان يقود السيارة الأجرة في مهمة سرية وأضاف أن اثنين من ركاب السيارة بترت ساقيهما جراء الانفجار ونقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة وأدى الانفجار إلى تحطم السيارة وتناثر اجزائها المعدنية في الشارع وقال شاهد عيان لرويترز " تحركت السيارة وفجأة وقع انفجار " .

ويقول اليمنيون إن ضباط الأمن يستقلون سيارات الأجرة أحيانا أثناء المهمات السرية أو يقودوها لتحسين دخلهم في بلد يعاني من مشاكل اقتصادية طاحنة