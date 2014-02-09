طهران ترفض أي اتهام بوجود أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الأحد، أن إيران ترفض أي اتهام بوجود أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي، لافتا إلى أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية فاق قوانين الوكالة ذاتها.

ونقلت وكالة أنباء فارس، الإيرانية عن كمالوندي قوله إن طهران تتعاون حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يفوق قوانينها، وهو مايؤكد حسن النوايا والثقة بالنفس التي تتصف بها إيران، وأضاف أن بلاده أكدت مرارا لمسؤولي الوكالة أن برنامجها النووي سلمى تماما، ولا يحوي أي انحراف، ولم يرد في أي من تقارير الوكالة مايثبت عكس ذلك.

وشدد كمالوندي على أنه ليس هناك أي غموض في النشاطات النووية الإيرانية "وأن إيران ترفض أي اتهامات تندرج في هذه المزاعم، كما أنها على استعداد للرد على أي أسئلة لإيضاح الغموض المحتمل".

وكانت جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد بدأت منذ أمس السبت في طهران، وتمحورت حول آفاق التعاون بين الجانبين