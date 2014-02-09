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سوريا تعلن إجلاء 600 شخص من حمص

9/2/2014

قال مسؤول سوري إن 600 شخص غادروا وسط حمص المحاصر والخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة الأحد، بعد أكثر من عام من الجوع والحرمان الناجم عن حصار طويل الأمد في الصراع المدمر في سوريا.

وأجلت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري المواطنين وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين في اليوم الثالث من عملية تعرضت خلالها قوافل الإغاثة لإطلاق النار وحوصرت لفترة وجيزة في مدينة حمص القديمة. وقال محافظ حمص طلال البرازي لقناة للصحافة عند نقطة خارج المدينة يتجمع عندها الأشخاص بعد اجلائهم إن العربة الأخيرة وصلت، وأصبح العدد الاجمالي 611 شخصا وأضاف أنه تم ارسال المزيد من المساعدات إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

وقال البرازي ومسؤولون بالهلال الأحمر انهم يعملون على تمديد العملية لما بعد الاحد وهو آخر يوم في الهدنة الهشة التي أعلنت في المدينة لمدة ثلاثة أيام وتم خرقها أكثر من مرة، و أضاف  البرازي أن بعض الذين تم إخراجهم من المدينة شبان في سن القتال ولم يكن مسموحا لهم أصلا بالمغادرة لكنهم وافقوا على تسليم أنفسهم للشرطة والسلطات القضائية وقد يظفرون بحريتهم من خلال عفو. وتشتبه السلطات في أن كل من هم في سن القتال ينتمون للمسلحين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس بشار الاسد.

وتبادلت الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن الهجمات التي أدت إلى تقطع السبل بفريق مشترك من الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري في وسط حمص القديمة لعدة ساعات بعد حلول ليل السبت.

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